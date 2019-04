“Voorzitter voetbalbond had geheime kamer waarin hij zich vergreep aan onze speelsters” YP

Bron: El Mundo, AS, Mundo Deportivo 0 Buitenlands voetbal Schokkende uitspraken van Khalida Popal in El Mundo. De Afghaanse ex-voetbalster zegt in de Spaanse krant dat Keramuddin Keram, de voorzitter van de voetbalbond, speelsters heeft misbruikt in een “geheime kamer in zijn kantoor.”

Khalida Popal (31) was de eerste kapitein van de in 2010 pas opgerichte Afghaanse nationale vrouwenvoetbalploeg. Ze bevindt zich momenteel in Spanje om er Girl Power te vertegenwoordigen, een organisatie die in het leven geroepen werd om vrouwen die via het voetbal het land proberen te ontvluchten te helpen. Ook Popal zelf verliet Afghanistan omdat ze bedreigingen kreeg. Omdat ze voetbalde. En dat wordt in haar land vooral als een mannensport aanzien. “Gewoon omdat we voetbalden, werden we aangevallen. Ze schreeuwden dat voetbal niks is voor vrouwen. Ze namen onze bal af en maakten hem kapot.”

“In mijn land worden de vrouwen vooral gezien als dienaars, als inferieure wezens. Als je wil voetballen, moet je opboksen tegen je familie en kwaad kijkende buren. Ik besliste om Afghanistan te verlaten om, van buiten mijn land, de zaken te veranderen. Ook vrouwen hebben recht om voetbal te spelen.”

Bij El Mundo doet ze een boekje open over Keramuddin Keram, de voorzitter van de Afghaanse voetbalbond. Die werd in december geschorst door de FIFA om aantijgingen aan zijn adres over seksueel misbruik, maar in eigen land heeft hij de touwtjes nog steeds stevig in handen. En dat zint Popal niet. “Enkele vertegenwoordigers van de voetbalbond begonnen onze speelsters te mishandelen. Wij beklaagden ons daarover en ik begon mijn eigen onderzoek te voeren. Ik kwam erachter dat de voorzitter de spilfiguur was in die hele zaak. Hij had in zijn kantoor zelfs een geheime kamer waarin hij zich vergreep aan onze speelsters”, aldus Popal, die de hele zaak aan het licht bracht. Veel zoden heeft het evenwel nog niet aan de dijk gebracht: het onderzoek van de FIFA is nog steeds niet afgerond en ook in Afghanistan zelf schiet de zaak weinig op.

Na al wat we al hebben moeten meemaken, durf ik te zeggen dat ik wou dat ik geen Afghaan was Samea Hamasi, speelster van de nationale ploeg

De schrik zit er dan ook goed in bij de huidige speelsters van de selectie. “Mijn moeder wil niet dat ik nog naar de bond of universiteit ga, of zelfs nog maar het huis verlaat”, klinkt het bij de 25-jarige Samea Hamasi, die al zeven jaar international is. In november vertoefde de ploeg nog in Oezbekistan voor een oefenwedstrijd, maar daar werden ze al gauw geviseerd door andere Afghanen die in dat land leven. “Na al wat we al hebben moeten meemaken, durf ik te zeggen dat ik wou dat ik geen Afghaan was”, klonk het nog bij Samea, die bijval krijgt van ploegmaat Fereshta Shaikh Miri (23). “Vroeger was ik trots om voor mijn land te mogen uitkomen, maar nu is dat een stigma. Ik schaam me te moeten zeggen dat ik deel uitmaak van het nationale team”, klinkt het bij haar.

