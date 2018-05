"Voorzitter van Sporting Lissabon heeft hooligans zélf betaald om spelers aan te vallen" Redactie

18 mei 2018

14u39

Bron: Radio 1 5 Buitenlands Voetbal De gewelddadige aanval van 50 hooligans op het trainingscomplex van de Portugese topclub Sporting Lissabon krijgt een verrassend staartje. Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho zou de hooligans zélf de opdracht voor de aanval hebben gegeven. Dat verklaarde VRT-correspondent José da Silva op Radio 1.

Een voormalig bestuurslid van de Portugese topclub maakte bekend dat De Carvalho banden heeft met hooligans van de club. Volgens Da Silva gaat het om de radicale supportersgroep 'Juve Leo'. "De voorzitter van Sporting is ooit de leider van 'Juve Leo' geweest. En nu wordt gezegd dat hij de hooligangroep geld heeft gegeven om te gaan knokken op het oefencomplex."

Da Silva meldt ook dat er in Portugal druk wordt gezet op de voorzitter om af te treden. "Zelfs de president en de premier willen dat hij opstapt. De Carvalho heeft het imago van Portugal besmeurd, maar ziet zelf niet dat hij in de fout is gegaan." In een reactie aan het Portugese persagentschap 'Lusa' heeft De Carvalho alvast laten weten dat hij geen redenen ziet om op te stappen.

Hoofdwonde Dost

Drie dagen geleden waren zo'n vijftig hooligans gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers naar het trainingscomplex van Sporting getrokken. Vooral de Nederlandse spits Bas Dost moest het stevig ontgelden. De Nederlandse spits moest zich aan een hoofdwonde laten behandelen. Ook doelman Rui Patricio, William Carvalho, Fredy Montero, Rodrigo Battaglia, Marcos Acuña en Josip Misic liepen verwondingen op bij de aanval. De hooligans brachten ook grote vernielingen aan op het trainingscomplex van Sporting.

“Ik heb hier geen woorden voor”, reageerde Dost drie dagen geleden vanuit het ziekenhuis bij onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Dit heb ik totaal niet zien aankomen. Echt ongelooflijk wat hier gebeurd is.” Dost kon bij de aanval ontzet worden door een veiligheidsman van de club, maar zegt doodsangsten te hebben uitgestaan. ”We zijn ons allemaal kapot geschrokken. Het was echt een dreigende situatie.”

Voorzitter had ook al negentien spelers geschorst

Eerder dit seizoen had de flegmatieke De Carvalho al negentien spelers geschorst. De voorzitter had na de nederlaag in de kwartfinale van de Europa League bij Atlético Madrid (2-0) een kritisch bericht op Facebook gezet, waarin hij de spelers een gebrek aan inzet verweet. De spelersgroep kwam met een gezamenlijke reactie, die door een groot deel van de selectie via de sociale media werd verspreid. De preses van Sporting was daar zo boos over, dat hij besloot om de negentien spelers die het bericht hadden gedeeld te schorsen