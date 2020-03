“Voetbalsters moeten minder vaardig zijn dan de mannen”: uitlating kost voorzitter Amerikaanse bond de kop MG/ODBS

15 maart 2020

17u54 0 Buitenlands voetbal Carlos Cordeiro is opgestapt als voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond (United States Soccer Federation), een functie die hij sinds februari 2018 bekleedde. Cordeiro nam deze beslissing nadat een document van de bond van eerder deze week in verkeerde aarde viel bij sponsors en speelsters van het vrouwenteam van de Verenigde Staten, dat vorig jaar voor de vierde keer wereldkampioen werd.

Cordeiro, in 1956 geboren in India en zoon van een Colombiaanse moeder en Portugese vader, lag onder vuur vanwege een verklaring die de bond heeft gegeven in een rechtszaak die de nationale vrouwenploeg had aangespannen. De vrouwen van ‘Team USA’, die vorig jaar hun wereldtitel verlengde door Nederland in de finale te kloppen, vinden dat ze zowel financieel als qua faciliteiten worden achtergesteld bij de mannen.

In de verklaring van de bond staat dat de mannelijke voetballers in de VS meer geld krijgen dan de vrouwen omdat ze “een grotere verantwoordelijkheid” hebben en omdat ze “een hoger vaardigheidsniveau moeten hebben gebaseerd op snelheid en kracht”. Het leidde tot veel kritiek van sponsoren en van de speelsters zelf.

Ik ben vaardiger dan al die jongens bij elkaar. Maar ze zijn groter, sterker en sneller. Zo zijn ze geboren Megan Rapinoe, die geregeld meetraint met het nationale jongensteam onder achttien jaar

Het nationale vrouwenteam van de VS werd immers al vier keer wereldkampioen, het mannenteam speelt al decennialang een kleine bijrol op WK's. De derde plaats op het WK 1930 is nog altijd de beste prestatie op het mondiale toneel. “De taal in de juridische aanvraag van deze week veroorzaakten veel aanstoot en pijn, vooral voor onze buitengewone speelsters van het nationale vrouwenteam die beter verdienen. Het was onaanvaardbaar en ik bied mijn excuses aan”, verontschuldigde Cordeiro zich.

De lange juridische strijd over gelijke beloning en genderdiscriminatie zorgde ervoor dat het Amerikaanse vrouwenteam vorige maand bijna 67 miljoen dollar aan schadevergoeding eiste, terwijl gerechtelijke documenten aantonen dat de Amerikaanse voetbalbond de rechter heeft gevraagd de zaak te seponeren. Sinds 2016 strijdt het vrouwenteam van de VS voor gelijke beloning. De mannen kunnen tot 17.625 dollar (15.800 euro) verdienen met een overwinning, terwijl de vrouwen maximaal 8.500 dollar (7.630 euro) opstrijken voor een gewonnen wedstrijd. De speelsters van de viervoudig wereldkampioen zijn al lange tijd van mening dat dit gelijk getrokken moet worden.

Afgelopen woensdag won het vrouwenteam van de Verenigde Staten in eigen land de vijfde editie van de SheBelieves Cup, na zeges tegen Engeland, Japan en Spanje. De speelsters kwamen het veld op met hun shirts omgekeerd aangetrokken, waarmee alleen de vier sterren (vier wereldtitels) te zien waren en het logo van de Amerikaanse voetbalbond niet. Megan Rapinoe, die in 2019 werd verkozen tot wereldvoetbalster van het jaar, gaf na afloop een krachtig interview. “Je bent niet minder omdat je een meisje bent of meer omdat je een jongen bent. Laat niemand je dat ooit wijsmaken.”

Rapinoe: “We wilden gewoon iets als team doen, niet alleen voor onszelf, maar uit solidariteit met alle kleine meisjes en vrouwen over wie die woorden van de bond gingen, die te horen kregen dat ze minder zijn.”

Zelf traint Rapinoe veel met het nationale jongensteam onder achttien jaar. “En ik ben vaardiger dan al die jongens bij elkaar. Maar ze zijn groter, sterker en sneller. Zo zijn ze geboren. Naarmate ze ouder worden, kunnen we daar gewoon niet tegenop. Dat is een feit. Maar als het om vaardigheid gaat, ben ik beter dan elk van die jongens.”

Eerste vrouwelijke voorzitter

Cindy Parlow Cone, die de afgelopen twee jaar diende als vice-president van Cordeiro, wordt nu voorzitter van de de USSF. De 41-jarige Cone wordt de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van de Amerikaanse voetbalbond. Als voormalig profspeler speelde ze van 1995 tot 2006 liefst 158 wedstrijden voor het nationale team, waarin ze 75 doelpunten maakte. Ze zat in 1999 in het iconische WK-team voor vrouwen in eigen land, waarna het vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten een enorme vlucht nam.

U.S. Soccer on Twitter Carlos Cordeiro has announced his resignation as U.S. Soccer President. Vice President Cindy Parlow Cone will serve as President until the next AGM. Parlow Cone becomes the first female President of U.S. Soccer and second former U.S. National Team player to hold the position.