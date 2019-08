“Vlak voor de Champions League-finale gaf Klopp zijn speech in een boxershort van Ronaldo. Hilarisch” ODBS

14 augustus 2019

11u32

Bron: The Athletic 0 Europese Supercup In de aanloop naar de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea van vanavond, heeft Gini Wijnaldum verklapt hoe Jürgen Klopp het ijs brak bij zenuwachtige ‘Reds’ vlak voor de Champions League-finale van 2018 tegen Real Madrid. “Hij gaf zijn finale speech met zijn shirt in een boxershort van Cristiano Ronaldo (die avond in het andere kamp, nvdr). De hele kleedkamer barstte het uit van het lachen.”

De spanning was die avond groot in het Olympisch Stadion van Kiev, daar waar Club Brugge gisteravond nog een waanzinnige slotfase beleefde. Je kon een speld horen vallen in de kleedkamer, tot Jürgen Klopp zijn opwachting maakte. In een van die befaamde en opvallende Ronaldo-boxershorts. Terwijl zijn spelers even later Cristiano in de ogen zouden kijken. “Ik denk dat hij al wel zo’n honderd grappen heeft gemaakt, maar die zal ik toch niet snel vergeten. Hilarisch”, aldus Wijnaldum in The Athletic. “Iedereen kwam nauwelijks bij van het lachen. In zo'n momenten voor de match, is iedereen in opperste concentratie. Maar hij wou ons duidelijk even doen relaxen en zo vertrouwen geven. Typisch de vaderfiguur in Jurgen. Met zijn grappen en lichaamstaal is hij er vooral op uit om de druk weg te nemen bij zijn spelers.”

Uiteindelijk zou het niet de avond worden van Liverpool. Na twee monumentale blunders van Karius en een geweldige retro van Gareth Bale werd het 3-1 voor Real. Een jaar later was het wel prijs voor de Reds op het kampioenenbal. Wijnaldum schrijft dat succes graag toe aan de factor-Klopp. Geregeld meer vriend dan coach voor zijn spelers. “Wanneer ik een probleem heb, kan ik altijd bij hem terecht”, aldus de Nederlander. “Dan stuur ik hem een berichtje om te vragen of hij even tijd voor me heeft. Dan is hij meteen nieuwsgierig. ‘Is het goed nieuws of slecht, Gini? Wat is het?’ Zo toont hij steeds erg veel empathie. Voor mij is hij een héél speciaal man. Veel meer dan louter een coach.”

“Iedereen vraagt me steeds hoe hij is. ‘Speelt hij een rolletje langs de zijlijn?’ Neen, zo is hij echt. Zelfs op training doet hij dat. Altijd eerlijk, altijd erop uit ons met de beide voeten op de grond te houden. Als hij vindt dat we niet honderd procent gefocust waren, kan hij soms zwaar uitvliegen of ons echt afmaken. Zelfs als we winnen. ‘Het kleinste gebrek aan concentratie kan ons punten kosten’, zegt hij dan. Dat is Jurgen. ‘Je hebt niet altijd controle over wat er op het veld gebeurt, maar je kan je wel telkens zo goed mogelijk voorbereiden.’ Hij zal ook nooit veranderen, zeker niet door dat geweldige voorbije seizoen. Dat geeft ons vertrouwen. Soms zelfs zó veel, dat we op het veld stappen met de gedachte dat het wel goed zal komen.”

Vrouwelijke ref

Vanavond belooft Jürgen Klopp belooft zich te gedragen. Niet in het minst omdat de wedstrijd geleid wordt door de Franse Stéphanie Frappart, als eerste vrouwelijke ref ooit in een mannenmatch van dergelijk belang. Klopp durft zich immers nog al eens laten gaan tegen scheidsrechters. Benieuwd of een vrouwelijke ref hem doet temperen. “Ik ga me van mijn beste kant laten zien - anders zal mijn moeder kwaad zijn”, grijnsde hij vooraf. Ja, ja. Na de 4-1-winst op de openingsdag tegen Norwich en ondanks de blessure van Alisson reisde Liverpool met een gerust gemoed naar Istanbul. Divock Origi start mogelijk.

Haalt Batshuayi bank?

Bij Chelsea zitten ze met veel meer twijfels. De pandoering tegen Man United zindert nog na. Een naïef elftal controleerde wel meer dan een uur, maar verdedigde niet secuur. Ook in de kern van 23 bij Chelsea: Michy Batshuayi. Of hij de bank haalt, is niet eens een zekerheid. Batsman trainde de laatste week van de voorbereiding de hele tijd mee, maar zat op Old Trafford als negentiende man in de tribune. “Een keuze”, verantwoordde zijn trainer die beslissing. Frank Lampard zei gisteren dat hij het best mogelijke elftal zal opstellen en graag zijn eerste prijs als Chelsea-trainer wil binnenhalen.

Hieronder een goal die Lampard als speler van Chelsea tegen Liverpool maakte: