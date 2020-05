“Van Nistelrooy zei dat kleedkamer naar alcohol stonk”: ex-coach Capello over hoe Ronaldo voor ‘problemen’ zorgde bij Real ABD

20 mei 2020

09u02

Bron: Sky Sports 0 Buitenlands voetbal ‘Het Fenomeen’ blijft beroeren. De Braziliaanse Ronaldo (43) zorgde voor veel problemen in de kleedkamer, dat zegt ex-topcoach Fabio Capello (73). De Italiaan was in 2007 een halfjaar trainer van Ronaldo bij Real Madrid. “Toen hij naar AC Milan vertrok, begonnen we plots wél te winnen”, aldus Capello bij Sky Sports.

Aan zijn talent werd nooit getwijfeld - Ronaldo was een Braziliaans godenkind. Fantastische techniek, een killer voor doel. Aan die kwaliteiten twijfelt ook Fabio Capello niet. “Hij had het meeste talent van alle spelers die ik tegenkwam”, vertelt hij. “Maar hij was ook de speler die voor de meeste problemen zorgde in de kleedkamer.”

Capello was één seizoen (2006-2007) trainer van Real en had Ronaldo een halfjaar onder zijn hoede. Het was een samenwerking die de coach niet snel zal vergeten. “Ronaldo gaf feestjes. Op een gegeven moment zei Ruud van Nistelrooy tegen mij: ‘Coach, de kleedkamer stinkt naar alcohol.’” In januari 2007 liet Capello Ronaldo vertrekken naar AC Milan. “Toen hij vertrok, begonnen we plots te winnen”, grijnst de Italiaan.

De relatie tussen de twee was toen op z'n zachtst gezegd troebel. Na zijn transfer kon Ronaldo het niet laten om na te trappen. “Soms wist Capello niet wat hij zei. Ik had geen goede relatie met hem, en dat wíl ik ook niet in de toekomst”, vertelde hij toen.

Intussen zijn de plooien al lang gladgestreken. “Als we elkaar tegenkomen, hebben we een warme en plezierige babbel”, besluit Capello met een positieve noot. De Italiaanse ex-coach van onder andere Real Madrid, AC Milan, Juventus en de Engelse nationale ploeg ging in 2018 op pensioen na een Chinees avontuur bij Jiangsu Suning.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ronaldo werd drie keer uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. Een prachtige carrière vol met goals, maar ook met zware knieblessures, leidde hem langs clubs als PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid en AC Milan. Met Brazilië werd hij in 1994 en 2002 wereldkampioen. In februari 2011 nam hij afscheid als profvoetballer.

Lees ook:

Iconen van het voetbal. De dag waarop een 21-jarige Shevchenko z’n visitekaartje afgaf, in de vorm van een hattrick tegen Barça: “Overgetelijk”

Iconen van het voetbal. Zo keek Buffon als jongeling op naar doelman uit... Kameroen: “Ik vond het gewéldig wat hij deed”