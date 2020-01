“UEFA gooide systeem om zodat Ronaldo tóch een plek had in Team of the Year” GVS

16 januari 2020

14u53 0 Daily Mail, VI Geen Cristiano Ronaldo in het Team van het Jaar? Onmogelijk voor de UEFA. The Daily Mail claimt dat de Europese voetbalbond haar gebruikelijke spelbezetting heeft veranderd zodat de Portugees tóch deel kan uitmaken van de door fans samengestelde beste ploeg van 2019. “Dit is in feite een vorm van fraude”, zou een bron binnen de bond verteld hebben aan de Engelse krant. “Je gaat je afvragen wat ze nog meer uitspoken.” Overigens één Belg in het team: Kevin De Bruyne.

Op de website van de UEFA kon iedereen zijn favoriete speler aanduiden voor een plekje in het UEFA Team of the Year. Daarin één Belg, Kevin De Bruyne, en drie Nederlanders. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong vertegenwoordigen onze noorderburen. Ook Cristiano Ronaldo maakt deel uit van het beste team van afgelopen kalenderjaar, al claimt The Daily Mail dat ‘CR7' eigenlijk geen plek verdiende. Volgens de Engelse krant vond er namelijk een kunstgreep plaats.

De Europese voetbalbond vond het niet kunnen dat de Portugese ster in tegenstelling tot de voorgaande 12 (!) jaar niet werd gekozen door het publiek. Sadio Mané, Robert Lewandowski en Lionel Messi kregen als spitsen de meeste stemmen achter hun naam. Cristiano Ronaldo volgde op een vierde plek. Aangezien de UEFA doorgaans voor een 4-3-3-formatie kiest, viel de Portugees dus uit de boot.

4-2-4

Ware het niet dat de UEFA gisteren plots uitpakte met een hyperaanvallende 4-2-4-formatie. Op die manier kon Ronaldo toch zijn stek in het team bemachtigen. N’Golo Kanté werd verkozen als derde beste middenvelder, hij moest dus plaats ruimen. Normaliter werden de resultaten dinsdagavond al bekendgemaakt, maar omdat de UEFA moest brainstormen hoe het ‘CR7-probleem’ op te lossen, geraakten pas gisteren in de loop van de dag de elf namen bekend. The Daily Mail beweert met een bron van de Europese voetbalbond te hebben gesproken. “Eigenlijk is dit een vorm van fraude. Maar Ronaldo’s populariteit bij de topmensen van de UEFA is zo groot, dat er plots alarmbellen afgingen toen bleek dat hij niet in het team stond. Ze besloten dan maar de formatie om te gooien. Je gaat je toch gaan afvragen wat ze nog meer uitspoken”, zou de bron aan het Engelse dagblad hebben verteld.

UEFA wil niet te diep ingaan op de zaken. Volgens een woordvoerder staat Ronaldo in het team wegens zijn prestaties in de Nations League, dat Portugal won. “Bovendien wisselt de UEFA elk jaar van formatie. Dit is geen uitzondering.” Niet meteen correct, de voorbije jaren was er slechts één afwijking. In 2017 koos men éénmalig voor een 4-4-2 - een gebruikelijkere spelbezetting dan deze 4-2-4.

