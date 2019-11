‘Tiki taka’ van de hoogste plank tijdens rondo’s op training Spaanse selectie ODBS

18 november 2019

Ondanks het feit dat Spanje als poulewinnaar al zeker is van deelname aan het EK, staat er vanavond in het Wanda Metropolitana in Madrid nog best wat op het spel voor ‘La Roja’. Om ook zeker te zijn van de status van reekshoofd straks op de EK-loting op 30 november, zijn de Spanjaarden verplicht te winnen tegen Roemenië. De avond voor de match werd er licht getraind door de selectie van Robert Moreno. Als meesters van de ’tiki taka’ gooiden ze vooral tijdens de klassieke rondo’s hoge ogen. In een groep waarin Zweden al zeker is van de tweede plaats, dreigt Roemenië zijn derde plaats nog kwijt te spelen aan Noorwegen. De Noren spelen vanavond in Malta en tellen net als Roemenië 14 punten.