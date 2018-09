't Was makkelijker schitteren óp het veld: dit sterrenelftal maakt het ook in de bestuurskamer, of probeert dat toch Tomas Taecke

07 september 2018

09u02 0 Buitenlands Voetbal Ex-spelers die vandaag een sportieve functie in het voetbal bekleden, het is schering en inslag. De gewezen Braziliaanse vedette Ronaldo zet evenwel een nieuwe trend kracht bij: steeds meer sterren ontfermen zich over een niet-sportieve functie of worden (mede-) eigenaar van een club. Al gaat dat in veel gevallen niet zonder slag of stoot.

Ronaldo: eigenaar Valladolid

De voormalige goalgetter van FC Barcelona, Real Madrid en Inter Milaan verraste deze week met de aankoop van Spaans eersteklasser Real Valladolid. In ruil voor 30 miljoen euro wordt de Braziliaanse coryfee hoofdaandeelhouder en voorzitter van de promovendus. Ronaldo vaart daarmee op een trend die zich de jongste jaren heeft ingezet.

Gary Neville: mede-eigenaar Salford City

Samen met z'n broer Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt en Ryan Giggs kocht Gary Neville in 2014 de Engelse non-league club Salford City. Dit met de bedoeling om de kleine club te laten promoveren naar de nationale reeksen. De investering van de vijf leden van Manchester Uniteds bekende 'Class of '92' werd door de BBC in een documentaire vastgelegd. Deze week nog kwam de club in het nieuws nadat onder andere de tractor om het gras te maaien gestolen werd. Intussen is de club al opgeklommen naar de National League, het vijfde niveau in Engeland.

Davor Suker: bondsvoorzitter Kroatië

De Kroatisch topschutter aller tijden werd in 2012 verkozen tot bondsvoorzitter. Daar waar hij sportief als één van de grootste vedetten ooit wordt aanzien, is hij als voorzitter van de Kroatische voetbalbond niet onbesproken. Zo wordt hij flink op de korrel genomen door zijn nauwe banden met de beruchte makelaar Zdravko Mamic en notoir matchfixer Ante Sapina. De meningen over de voetbalambassadeur van de jonge voetbalnatie zijn tot op vandaag verdeeld, toch werd zijn mandaat in 2017 opnieuw verlengd.

