‘Spitsengoal’ van Chiellini bezorgt Juventus nipte zege, VAR keurt doelpunt Ronaldo af LPB

24 augustus 2019

19u55 4 Parma PAR PAR 0 einde 1 JUV JUV Juventus

Juventus is het nieuwe seizoen in de Serie A gestart met een kleine zege op het veld van Parma. Niet Cristiano Ronaldo, die het een keer of elfendertig vergeefs probeerde, werd matchwinnaar voor de ‘bianconeri’, wél Giorgio Chiellini. De veteraan van vele oorlogen scoorde halfweg de eerste helft de beslissende treffer. Een echte ‘spitsengoal’: Chiellini tikte een voorzetschot van Alex Sandro als een volleerde aanvaller tegen de netten. Niet veel later keurde de VAR een doelpunt van Ronaldo af wegens (heel nipt) buitenspel. Ook na de pauze wilde het voor ‘CR7' niet lukken. Geen erg voor Juventus: een onmondig Parma speelde offensief helemaal niks klaar.

Matthijs de Ligt hoopte in Parma op zijn eerste basisplaats in de Serie A, maar de routiniers Bonucci en Chiellini kregen de voorkeur in het hart van de Juve-defensie. De Ligt kwam deze zomer voor 75 miljoen euro over van Ajax. Juventus-trainer Maurizio Sarri ontbrak op de bank. Hij is door een longontsteking enige tijd uit roulatie.

GOAL | @chiellini opent de score voor @juventusfc! 🔥



0⃣-1⃣ #PARMAJUVE 🇮🇹 pic.twitter.com/A2zuIFNEGf Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link