“Smakeloze” Alex Morgan zorgt voor Engelse rel, of waarom het vrouwenvoetbal nu echt op de kaart staat ODBS

03 juli 2019

06u10 0 WK vrouwenvoetbal Sorry Vincent Kompany, maar de voetbalzomer van 2019 gaat wereldwijd de geschiedenis in als die van de opmars van het vrouwenvoetbal. Ongeacht wie er zondag de cup pakt na een finale tussen Team USA en de winnaar van Nederland - Zweden, vanavond aan zet. Maandag stelde Mark Parker, de CEO van Nike, dat het shirt van de Amerikaanse vrouwenploeg het best verkochte ooit is aller tijden in de tijdsspanne van één seizoen. Populairder dan kanariegeel Braziliaans of het blaugrana van Barça. En, conform het mannenvoetbal, alles wordt uitvergroot. Zoals de manier waarop Alex Morgan gisteravond de beslissende goal (2-1) vierde. Engelse zieltjes bekrast.

Het lijkt opnieuw het WK (v) van Amerika te worden. En van Alex Morgan, het sportieve en commerciële uithangbord van USWNT. Combinatie van skills en bevallige looks. Net op haar dertigste verjaardag, achteraf bezongen en gevierd op het veld in Lyon, was ze goed voor een knappe kopbalgoal. Haar zesde van het toernooi al. Topschutter. Maar dan kwam het. Plots deed Morgan alsof ze een kopje thee, een oertraditioneel Engels symbool, achterover sloeg. Inclusief de linkerpink die de lucht inging. Plots heel Engeland op de achterste poten. Oude wonden opengereten. Voor zij die geen bachelor in de geschiedenis hebben: in 1773 gooiden Amerikanen bij wijze van protest tegen de Britse bezetter kratten ingevoerde Engelse thee weg in de haven van Boston. De iconische ‘Tea Party’ was geboren en zou de aanzet geven tot de Amerikaanse revolutie.

En dan moest de penaltymisser van Houghton op de 2-2 en mogelijke verlengingen nog komen. Exit de Lionesses. Naar het voorbeeld van de mannen, opnieuw een Engels penaltytrauma.

De Britse voetbalster Lianne Sanderson, als analiste voor beIN SPORTS: “Ik had verwacht dat Alex ging scoren, maar die viering kan me alles behalve bekoren. Kijk, ik vind het knap wat Morgan en de Amerikanen hier doen, maar dat was smakeloos. Zelf ben ik dan geen theedrinker, maar het is duidelijk dat ze naar thee als Engels symbool verwees. Akkoord dat het haar verjaardag was en ze uitbundig mocht vieren, maar dit ontbeerde klasse.”

☕ @liannesanderson calls Alex Morgan's tea sipping celebration "distasteful."



📺 Live now on HD11#beINWWC #beINSPIRED19 #ENGUSA #FIFAWWC pic.twitter.com/dwvowkcdK6 beIN SPORTS(@ beINSPORTS) link

Koren op de molen van de niet-liefhebbers van USWNT. Zij vinden vooral dat de Amerikanen arrogant gedrag vertonen, wat zich vooral uit in de vieringen van hun goals. Dat werd al meteen aan de kaak gesteld in hun openingsmatch tegen Thailand, toen ze zelfs de 13-0 vierden alsof het om het beslissende doelpunt in de finale ging. Ook Megan Rapinoe, de kapitein die er tegen Engeland verrassend niet bij was om tactische redenen, ging al veel over de tongen. Niet alleen omdat ze het aan de stok heeft met president Trump, ook hoe ze haar goals (ze maakte tot gisteravond alle Amerikaanse goals in de knockoutfase) vierde. Zelfvoldaan voor de ene, iconisch voor de andere.

Of dan doet Rapinoe met haar handen een brilletje na - ‘heb je dat gezien’? Zoals de Engelse Ellen White gisteravond ook vierde. Even een sneer terug. Maar Morgan had het laatste woord: “Dit team is speciaal. Bedankt voor de verjaardagsliefde. Bedankt voor die geweldige ambiance. Bedankt om in ons te blijven geloven. En dat is de thee”, tweette ze.

This team is special. Thanks for the bday love. Thanks for the rocking stadium. Thanks for continuing to believe with us. And that’s the tea. Alex Morgan(@ alexmorgan13) link

When you score the winner on your birthday to send your team to the #FIFAWWC Final 🙌



It’s a day @alexmorgan13 will remember for a long time 🎉@FIFAWWC_USA | #DareToShine

TV listings 👉 https://t.co/t64sDOEs52 pic.twitter.com/WoZAWqrl0E FIFA Women's World Cup(@ FIFAWWC) link

De enige kanttekening bij het succes van dit WK: de Verenigde Staten steken er met kop en schouders bovenuit. Zowel met hun dominantie op het veld, als met de aandacht voor USWNT ernaast. Bij winst in de finale zondag zouden ze al goed zijn voor hun vierde WK-zege. De Oranje Leeuwinnen weten wat gedaan.