'Rode lantaarn' Gibraltar schrijft voetbalgeschiedenis: dwergstaat wint voor het eerst in eigen huis Hans Op de Beeck

25 maart 2018

21u05 0

Een mijlpaal voor het voetbal in Gibraltar, houder van de 'rode lantaarn' in de FIFA-ranking als nummer 206. De dwergstaat won vandaag een oefeninterland met 1-0 van Letland. Het was de eerste keer dat Gibraltar als officieel FIFA-land kon winnen en de eerste keer ooit dat ze thuis in het Victoria Stadium mochten juichen na het laatste fluitsignaal. Liam Walker, middenvelder van de Engelse vierdeklasser Notts County, zorgde in minuut 88 voor het moment van extase dankzij een, afgeweken, vrije trap. Als UEFA-land was het de tweede zege voor Gibraltar, nadat ze in 2014 in Malta gingen winnen. Maar daarna verloor Gibraltar met z'n 30.000 inwoners 23 keer op een rij en speelden ze een keertje gelijk. Reeks waarin ze 117 doelpunten tegenkregen. Waaronder twee keer tegen België in de jongste WK-kwalificatiecampagne. In Gibraltar werd het 0-6 na een heel snelle goal van Benteke, thuis wonnen de Duivels met 9-0.

Liam Walkers free kick to give Gibraltar a 1-0 win over Latvia. #notts pic.twitter.com/ObpDaB126F Josh(@ JTidy_) link

Huge win for Gibraltar!



90th minute winner sees them beat Latvia 1-0 and win their first international fixture since June 2014!



The entire population of Gibraltar wouldn't even fill Stamford Bridge... pic.twitter.com/47u9oK2Q8R BetVictor(@ BetVictor) link

FT Gibraltar 1 Latvia 0. @Liamwalker_10 nets winner as Gibraltar win an international game for the first time in 4 years; their 2nd win ever after beating Malta 1-0 in June 2014 #GIBLAT pic.twitter.com/UbrLRH9lsI Football 24/7(@ foetball247) link

Meer over Gibraltar

sport

sportdiscipline

voetbal