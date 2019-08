“Rode Duivel Jason Denayer gehoord als getuige in zaak rond mogelijke koppelarij” Redactie

20 augustus 2019

Volgens de Franse krant Nice-Matin is Rode Duivel en Lyon-verdediger Jason Denayer gehoord als getuige in een zaak rond mogelijke koppelarij. De vermeende spilfiguur in de zaak is Stephanie V., een veertiger uit Cagnes-sur Mêr. Zij staat voor de correctionele rechtbank van Grasse terecht voor fiscale fraude en koppelarij. V. wordt ervan verdacht meisjes te hebben geleverd aan topvoetballers voor hun feestjes. De vrouw zou foto’s van de meisjes gestuurd hebben naar topvoetballers, die dan gezelschap konden kiezen voor hun feestjes of vakanties. De discotheken en bars die het chique gezelschap over de vloer kregen, zouden V. telkens een flinke bonus gegeven hebben. Geld dat de verdachte echter nooit aangaf bij de belastingen.

De Franse vrouw verdedigt zich door te stellen dat het telkens gaat om “jongvolwassen meisjes, die gratis op vakantie mochten met bekende voetballers”. Die voetballers werden volgens Nice-Matin dus opgeroepen om als getuige hun verhaal te komen doen. De onderzoeksrechter vond flink wat infomatie en beelden terug via sociale media, waaronder veel foto’s van zwembadfeestjes in Nice, Monaco en Saint-Tropez. Op het beeldmateriaal zouden ook voetballers zoals Mario Balotelli, Mathieu Valbuena (eerder ook genoemd in de prostitutiezaak waarin ook andere topvoetballers als Frank Ribéry en Karim Benzema betrokken waren, red.) en dus Jason Denayer herkenbaar zijn. Zij werden intussen gehoord als getuige, zo meldt de Franse krant. De entourage van Denayer was niet bereikbaar voor commentaar.