“Radja Nainggolan geschorst omdat hij in discotheek ruzie kreeg met harde kern van Inter” GVS

25 december 2018

17u53

Bron: Mediaset 3 Buitenlands Voetbal Radja Nainggolan geschorst omdat hij veelvuldig te laat kwam op training? Volgens Mediaset is er meer aan de hand. Het Italiaanse medium meldt dat de voormalige Rode Duivel een disciplinaire sanctie kreeg opgelegd omdat hij na de uitwedstrijd bij Chievo Verona van afgelopen zaterdag in een discotheek ruzie kreeg met enkele fans van de harde kern van Inter.

“Sorry voor alles wat er gebeurt. Moeilijke momenten maken deel uit van het leven.” Zo reageerde Radja Nainggolan (30) op Instagram nadat hij zondag voorlopig geschorst werd door Inter Milaan omwille van disciplinaire redenen. “Het belangrijkste is om op te staan uit deze situaties, vooruit te kijken en door hard werken altijd mijn best te doen!”

Italiaanse media onthulden na het nieuws dat het veelvuldig te laat komen op training de reden was om hem tijdelijk te straffen. Het Italiaanse Mediaset denkt echter de ware reden achter de sanctie te kennen. Het stelt dat Nainggolan na de wedstrijd van zaterdag tegen Chievo Verona een Milanese discotheek opzocht. Daar zou het tot een discussie zijn gekomen met enkele supporters van de Curva Nord - de harde Inter-kern - die het een schande vonden dat Radja enkele uren na de draw al de bloemetjes ging buitenzetten.

100.000 euro

Toen het dispuut aan de oren van het Inter-bestuur kwam, werd een tijdelijke sanctie opgelegd. Dat Radja zondagochtend nog maar eens te laat kwam op training, pleitte bovendien niet in zijn voordeel. De gewezen Rode Duivel kreeg ook een boete van 100.000 euro.

Inter-coach Spalletti vertelde op z'n persbabbel dat de schorsing maar van korte duur is. “Radja is er morgen niet bij tegen Napoli. Jammer, want hij is een sterker speler. Maar de regels in een team zijn net zo belangrijk als de bal. Hoe dan ook: binnen twee à drie dagen maakt Radja opnieuw deel uit van de groep. Ik kijk uit naar zijn bijdrage”, aldus Spalletti, die ook benadrukte dat de schorsing werd opgelegd door de directie van de club.