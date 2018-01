"Vier spelers die onder pedofiele jeugdcoach trainden, stapten later uit het leven. Eén van hen was de Welshe bondscoach Gary Speed" LPB

18 januari 2018

19u57

Bron: The Guardian 8 Buitenlands Voetbal De zelfmoord van de Welshe bondscoach Gary Speed zorgde in november 2011 voor een schokgolf in de internationale voetbalwereld. Niemand die begreep wat Speed, die zeer geliefd was in Wales, had bezield om uit het leven te stappen. Ruim zes jaar later is er mogelijk een verklaring voor zijn wanhoopsdaad.

Gary Speed hing zich in november 2011 op 42-jarige leeftijd op in zijn woning. De zelfmoord van de bondscoach van Wales, op dat moment een tegenstander van de Rode Duivels in de kwalificaties voor het WK 2014, sloeg de buitenwereld met verstomming. Ook de ouders van Speed bleven verweesd en met veel vraagtekens achter. Een slachtoffer van een pedofiele jeugdcoach getuigde deze week op het proces in Liverpool dat hij beiden heeft geprobeerd te contacteren. Want wat blijkt nu? Speed werd in zijn jeugdjaren gecoacht door Barry Bennell, de man die momenteel in Engeland terechtstaat voor het seksueel misbruik van tientallen jonge voetballertjes.

"Ik heb de ouders van Gary Speed willen contacteren nadat ik in de krant had gelezen dat ze niet over het verlies van hun zoon raakten omdat ze geen verklaring vonden voor zijn zelfmoord", getuigde de man voor de rechtbank. "Vier jeugdspelers van teams waarbij ik zelf heb gespeeld, onder de hoede van Bennell, hebben zich later van het leven beroofd. Gary Speed is één van hen. Of ze uit het leven stapten omwille van de pedofiele praktijken van Bennell, weet ik niet. Wat ik wél weet, is welke impact zijn gedrag op mij en op andere jongens heeft gehad. Wanneer je mensen hoort ineenstorten aan de telefoon, terwijl ze over zelfmoord praten, wanneer je hoort over mensen die effectief uit het leven zijn gestapt... Ik heb jonge, beloftevolle voetballers uit pure wanhoop naar de alcohol zien grijpen. Of naar drugs. Voor mij gaat het in deze zaak om gerechtigheid. Ik ben er doodziek van dat dit deel uitmaakt van mijn leven. Hier in de rechtbank wil ik het voor eens en voor altijd achter mij laten."

Barry Bennell was als jeugdtrainer onder meer aan de slag bij de Engelse vierdeklasser Crewe Alexandra en de Premier League-clubs Manchester City en Stoke City. Hij heeft alle aantijgingen van seksueel misbruik altijd ontkend.