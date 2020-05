“Probeer hem niet te begrijpen, dan krijg je hoofdpijn”: Thierry Henry maakt een diepe buiging voor Kevin De Bruyne GVS

07 mei 2020

19u17 0 Buitenlands voetbal “Niet normaal. Van een andere planeet. Eigenlijk belachelijk.” Thierry Henry haalde op Sky Sports alles uit de kast in het bewieroken van Kevin De Bruyne. “Als je hem probeert te begrijpen, krijg je hoofdpijn.”

Thierry Henry, op dit moment coach van het Canadese Montreal Impact, ging all the way in het Sky Sports-programma The Football Show. De loftrompet voor De Bruyne was ongezien - beide heren kennen elkaar goed door de nationale ploeg. Henry was tussen 2016 en 2018 assistent-trainer van Roberto Martínez. Het liet een diepe indruk op hem na, zo blijkt.

Ik hoop dat véél mensen in het voetbal beseffen dat deze jongen niet normaal is. Zijn brein is ergens anders Thierry Henry

“De Bruyne is een geweldige speler. Het is gewoon krankzinnig wat we van hem zien. Ik hoop dat véél mensen beseffen dat deze jongen niet normaal is. Zijn brein is ergens anders. Het is eigenlijk belachelijk. Ik werkte met hem, dit is een jongen die je gewoon zijn ding moet laten doen, moet laten voetballen. Want als je probeert te begrijpen wat hij klaarspeelt, krijg je hoofdpijn. Hij vertoeft op een andere planeet.”

20 assists

Ook het assistenrecord kwam ter sprake. Henry deelde in het seizoen 2002/03 twintig beslissende passes uit. ‘KDB’ zit nu aan zestien stuks, en dan kwam corona. “We maakten bij de Rode Duivels vele grapjes over dat record. Ik zei altijd: ‘Je was er weer dicht bij dit jaar’. Hij antwoordde altijd dat hij me ooit wel zal voorbijsteken. Toen we elkaar zagen op het afscheid van Vincent Kompany, zei hij mij dat het dit jaar wél zou lukken. ‘Je zal het inderdaad nu wel halen, want je bent een ongelofelijke speler’, was mijn reactie terug.” Of hoe hij finaal toch moet plooien...

Een herstart van de Premier League komt alvast dichterbij. Volgens de krant ‘The Times’ steunt de Britse regering het voorstel om de wedstrijden, die momenteel wegens de coronacrisis stilliggen, vanaf 12 juni te hervatten achter gesloten deuren. En dan kan ‘King Kev’ zijn statistieken nog wat bijschaven. Nog vier assists te gaan...