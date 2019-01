“Piloot die Sala overvloog had geen licentie om tegen betaling passagiers mee te nemen” LPB

25 januari 2019

12u02

Bron: The Times 0 Buitenlands Voetbal Mócht Dave Ibbotson (60), de piloot die Emiliano Sala vanuit Nantes het Kanaal overvloog, überhaupt het privévliegtuigje besturen? Dat is de vraag die zich stelt na de eerste onderzoekingen rond de wellicht dodelijke vliegtuigcrash van de Argentijnse spits. Feit is dat er rond de tragedie stilaan een onfrisse geur hangt.

“Dave Ibbotson was niet gekwalificeerd om tegen betaling passagiers over te vliegen via het Kanaal”. Onder meer de Britse kwaliteitskrant The Times pakt vandaag uit met het onthutsende nieuws. Volgens de krant zou Ibbotson enkel een vergunning hebben om vrijblijvend passagiers mee te nemen in zijn Piper Malibu, het privévliegtuigje dat Sala vervoerde. En geen commerciële vergunning, waarbij mensen betalen om te mogen meevliegen, wat bij Sala vermoedelijk wél is gebeurd. Mark McKay, de makelaar die de belangen van Sala vertegenwoordigde, bevestigde immers eerder deze week dat hij een vlucht voor de voetballer boekte. “Na de ondertekening van zijn contract bij Cardiff City liet Emiliano mij verstaan dat hij graag terug wilde naar Nantes”, aldus McKay. “Ik heb toen gezocht naar een privévlucht die hem zaterdagochtend naar Frankrijk kon brengen. Dat is gelukt. Het vliegtuigje kon ook tot maandag in Nantes blijven, om Emiliano dan ‘s avonds terug te brengen.”

Ibbotson nam Sala twee keer mee aan boord, maar zou voor dergelijke vlucht dus geen vergunning hebben gehad. Of de piloot ook geschikt was om “blind te vliegen bij nacht en in slecht weer”, een andere vereiste, wordt onderzocht. De Civil Aviation Authority, de instantie die zich in Engeland met de vergunningen voor piloten bezighoudt, wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. “Ik heb altijd gedacht dat Dave een betere loodgieter was dan piloot”, zegt een vriend. “Hij vloog voor de fun. Een onderneming als de France job, voor geld iemand over het Kanaal vliegen: ik wist niet dat hij met zo’n dingen bezig was.”

Bevreemdend is ook dat Ibbotson pas op het allerlaatste moment zou ingehuurd zijn om Sala over te vliegen. Britse media meldden daags na de verdwijning van de voetballer dat Dave Henderson, een ervaren zestiger, de piloot van het vermiste toestel was. Tot die laatste dat dinsdagavond in een merkwaardige Facebook-post weerlegde: “In tegenstelling tot alle berichten in de media, ben ik niet dood!”, luidde het. Enkele uren later verwijderde Henderson zijn account. Interviews wilde hij sindsdien niet geven.

Schulden

Waaróm het Ibbotson was en niet Henderson die het toestel bestuurde, blijft voorlopig een raadsel. Dat er rond de affaire een onfrisse geur hangt, wordt met de dag duidelijker. Britse media graafden in het verleden van Ibbotson: ze ontdekten dat de man in enkele rechtszaken verwikkeld was en voor 21.000 euro aan schulden had. Op Facebook bood hij zijn diensten aan voor tal van vliegjobs. Om zijn schulden te delgen? Na de heenvlucht liet Ibbotson bovendien weten dat de landing met de Piper Malibu toch niet zo vlekkeloos was geweest als hij had gehoopt. Allemaal signalen die de vragen bij de familie van Sala alleen maar zullen doen toenemen. De zus en de vader van de voetballer sméékten gisteren om de zoektocht verder te zetten. Een oproep waaraan voorlopig geen gevolg is gegeven.