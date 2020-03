“Opgewekte” Ronaldinho vertoeft in cel met tv en ventilator, maar het gevangeniseten laat hij staan Redactie

10 maart 2020

12u25

Bron: Reuters 0 Buitenlands voetbal Nog steeds zit Ronaldinho (39) in de Paraguayaanse gevangenis, maar een drama is dat niet voor de Braziliaanse voetballegende. Hij zit er in een comfortabele cel. Morgen verschijnt ‘Dinho’ samen met zijn broer voor de rechter.

“Het gaat heel goed met hem”, aldus gevangenisdirecteur Blas Vera bij het persbureau Reuters. “Ik zie dat hij opgewekt is: altijd glimlachend, net zoals je hem op televisie ziet.” Toch hopen de advocaten van Ronaldinho dat hun cliënt binnenkort onder huisarrest wordt geplaatst.

De voormalige Braziliaans international is in Paraguay gearresteerd omdat hij het land probeerde binnen te komen met een vals paspoort. De ex-speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain én tweevoudig wereldvoetballer van het jaar is samen met zijn broer in hoofdstad Asunción in hechtenis genomen.

Comfortabel verblijf

Volgens gevangenisdirecteur Vera zit Ronaldinho in een comfortabele cel en heeft hij een tv en een ventilator tot zijn beschikking. Net als het recht om het terras regelmatig te gebruiken. Hij moet wel gebruikmaken van een gemeenschappelijke badkamer. Tot nu toe brachten zijn advocaten hem dagelijks eten - het gevangeniseten liet hij staan.

De maximaal bezette cellen tellen 195 gevangenen. Daaronder ook politici en politieagenten, die worden beschuldigd van corruptie, net als enkele belangrijke drugsdealers. De gevaarlijkere gevangenen zijn gehuisvest in een andere vleugel dan waar Ronaldinho zit. Carlos Gamarra, de voormalige aanvoerder van het nationale team van Paraguay die ook voor verschillende Braziliaanse clubs speelde, bezocht Ronaldinho zondag met een groep ex-voetballers.

Ronaldinho, nota bene vorig jaar door de rechtse regering van Brazilië nog benoemd tot toeristisch ambassadeur, was woensdag naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze de vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Gouden Bal van 2005 daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht omdat hij nog een boete van 2,25 miljoen euro had openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied. Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho niet dat hij een vervalst paspoort had gekregen.

