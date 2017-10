"Op de rand van de afgrond" of "ergens anders ons geluk zoeken": Argentijnen voelen nu écht wel nattigheid TLB en MDB

13u18 0 rv Buitenlands Voetbal De kans dat Lionel Messi en zijn landgenoten volgend jaar niet aanwezig zullen zijn op het WK in Rusland is na gisteren een pak groter geworden. 'La Albiceleste' speelde 'maar' 0-0 gelijk tegen concurrent Peru en komende dinsdag zal alles beslist worden op de laatste speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Op dit moment spelen Messi en co zelfs geen barrages.

La Razon: "Op de rand van de afgrond"

De krant La Razon vindt dat de Argentijnse nationale ploeg "op de rand van de afgrond" staat en daar is wel iets voor te zeggen. Dinsdag trekken Messi en zijn maats immers naar de Ecuadoraanse hoofdstad Quito voor de wedstrijd van de waarheid.



Argentinië prijkt voorlopig op de zesde plaats van de kwalificatiegroep, terwijl enkel de nummers één tot vier zich rechtstreeks plaatsen voor het WK. De nummer vijf speelt barrages tegen Nieuw-Zeeland om een WK-ticket.



De Argentijnen hebben wel het geluk dat concurrenten Peru en Colombia elkaar treffen op de slotspeeldag, maar volgens La Razon moet 'La Albiceleste' in de eerste plaats zelf gewoon winnen.

La Nacion: "Argentinië stevent af op mislukking"

"Niets verbetert, alles wordt erger", klonk het in La Nacion. "Er kwam ook geen verlossing in het warme en gezellige Bombonera. Argentinië is ver verwijderd van Rusland. Er rest nog één mogelijkheid, in de hoogtes van Quito, om de scheve situatie recht te zetten voordat alles in elkaar stort. Het voetbal, de geest, de mentaliteit, de persoonlijkheid. Alles blijft een probleem voor Argentinië. La Bombonera wilde beschermen, maar kon niet genezen. Het geluk moet in een ander team gezocht worden, niet in dit Argentinië."

El Dia: "Lijden tot de laatste seconde"

Ook El Dia is ongemeen hard voor de nationale ploeg. De krant had het over een teleurstellende avond en vond dat het "lijden was tot de laatste seconde". "Het enige positieve is dat we ons lot nog in eigen handen hebben", luidt het. "Als we winnen in Ecuador, dan zijn we minstens zeker van het barrageticket."

La Prensa: "Enkel een wonder kan Argentinië redden"

"Argentinië kon opnieuw niet winnen", beschreef La Prensa de situatie. "De nationale ploeg veranderde voor de gelegenheid van stadion, met een publiek dat nog meer aanmoedigde dan normaal, met een betere Messi, met een Sampaoli (de bondscoach red.) die de moed had om zware spelers te laten vallen... Maar dat alles volstond niet."



"Zo is Argentinië op de laatste speeldag gedwongen om de drie punten op zak te steken. Omdat Chili gewonnen heeft, staat Argentinië voor de tweede keer in de geschiedenis dicht bij een uitschakeling in de kwalificatie. Alle wegen leiden naar een wonder dat 'La Pulga' ('de Vlo', de bijnaam van Messi, red.) en co kunnen redden. Daarom mogen we het geloof niet verliezen. Vandaag meer dan ooit."

Diario Popular: "De beste van iedereen verdient het niet om zonder wereldbeker achter te blijven"

"Lionel Messi werd geprezen door de menigte in de tempel en was opnieuw het opvallendste individu van een ploeg", schrijft Diario Popular. "Die ploeg kon echter niet van Messi's talent profiteren om sleutelwedstrijden te winnen. 'De Vlo' verdient het niet om zonder Wereldbeker achter te blijven. Omdat hij de beste voetballer op deze planeet is."

