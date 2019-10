“Nu tenminste op juiste continent”: ongeziene maatregelen bij Argentijnse clash, maar verdriet Boca-fans werd er niet minder op GVS

23 oktober 2019

12u03 0 Buitenlands voetbal Na een duel onder flinke hoogspanning heeft titelverdediger River Plate zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubteams in Zuid-Amerika. De ploeg uit Buenos Aires kon de 2-0-nederlaag uit de heenmatch niet uitwissen. Ook deze kraker had weer z’n apart verhaal, de match begon een kwartier later door een plaag van papiersnippers . Omdat de organisatie uitpakte met een ongezien veiligheidsprotocol, bleven verdere incidenten uit. Het verdriet bij de verliezende clan was dan weer wél traditiegetrouw aanwezig.

De return van afgelopen nacht in La Bombonera, de imposante thuishaven van Boca Juniors, was er een onder volle hoogspanning. Boca had duidelijk iets goed te maken na de verloren finale van 9 december 2018 in Madrid. Die wedstrijd werd destijds in Bernabéu gespeeld nadat de spelersbus van Boca voor de return in de arena van River Plate werd bekogeld. Vier jaar eerder werd Boca nog uit het toernooi gezet nadat supporters de River-spelers hadden aangevallen met pepperspray.

Ook de wedstrijd van vannacht had weer zijn verhaal, want de wedstrijd begon ruim een kwartier later omdat de Braziliaanse arbiter alle witte papiersnippers van het veld wilde hebben voor hij de topper op gang floot. Of hoe er telkens íets gebeurt. Verder bleven incident uit, omdat de veiligheidsmensen na vorig jaar hun lesje hadden geleerd. De coaches werden omringd door security en drones hielden voor, tijdens en na de match de situatie nauwlettend in de gaten. “Er was enkel de confetti-kwestie”, stelt The Guardian. “Maar wat is 15 minuten vertraging in vergelijking met het uitstel van één maand - zoals vorig jaar het geval was? En nu werd de wedstrijd tenminste op het juiste continent gespeeld.”

Verdriet

Daarna ging Boca Juniors op jacht naar de noodzakelijke doelpunten. Het versierde tal van kansen, maar de openingstreffer viel pas na 79 minuten. Jan Carlos Hurtado tikte binnen na een vrije trap. Boca had nog een kwartier om verlengingen uit de brand te slepen, maar in een kolkend stadion kon River Plate overleven. Duizenden thuisfans bleven ontsteld achter, de tranen vloeiden rijkelijk in de tribunes.

River Plate kan volgende maand voor de vijfde keer de Copa Libertadores winnen, waarmee Los Millionarios op gelijke hoogte zouden komen met de Uruguayaanse topclub Peñarol. Boca Juniors won in 2007 voor de zesde keer de Copa Libertadores. Club Atlético Independiente uit Avellaneda (provincie Buenos Aires) is recordhouder met zeven eindzeges, maar de laatste eindzege dateert alweer van 1984. Twee Braziliaanse clubs, Flamengo en Gremio, strijden om het andere ticket voor de finale, die op 23 november in Chili wordt gespeeld. Het staat 1-1 na het eerste duel.