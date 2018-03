"Neymar wil nog voor het WK transfer naar Real rond hebben": helpt Nike mee een recorddeal van 400 miljoen te financieren? Hans Op de Beeck

13 maart 2018

15u28

Bron: AS, Sport 16 Buitenlands Voetbal Daar zijn de geruchten rond een transfer van Neymar naar Real Madrid weer. Volgens Spaanse media heeft de Braziliaan al meermaals gevraagd aan zijn vader die tevens ook zijn agent is, nog voor het WK in Rusland de overgang naar het Bernabeu af te ronden. AS heeft het over een transferbedrag van 400 miljoen euro, dat deels zou opgehoest worden door... Nike.

Breekt Neymar voor het tweede opeenvolgende jaar het absolute transferrecord? Nadat PSG vorige zomer 222 miljoen neertelde aan FC Barcelona om hem naar de Lichtstad te halen, blijven de geruchten hardnekkig als zou hij dit of volgend jaar Paris Saint-Germain achter zich laten om te kiezen voor Barça's aartsvijand Real Madrid. Volgens het Madrileense AS en het Catalaanse Sport, wil Neymar nog voor het WK zekerheid omtrent zijn sportieve toekomst. Kwestie van zich volledig te kunnen concentreren op de Goddelijke Kanaries in Rusland, waar Brazilië een mogelijke tegenstander is van de Rode Duivels in een potentiële kwartfinale. Het vorige WK in eigen land eindigde op een sisser voor Neymar: in de kwartfinales tegen Colombia viel hij uit met een zwaar rugletsel, waarna Brazilië in de halve finale de 'Ramp van Belo Horizonte' tegen Duitsland onderging: 1-7.

@mariotestino Mario Testino Towel Series no.150 Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 12 feb 2018 om 18:55 CET

Om die recordtransfer te laten plaatsvinden, zou Neymar volgens AS kunnen rekenen op Nike, dat de Braziliaanse aanvaller in zijn rangen heeft. Ietwat vreemd, omdat Real Madrid al jarenlang in zee gaat met concurrent Adidas. Maar Nike zou azen op 'de Koninklijke', waar het ook al Cristiano Ronaldo onder contract heeft. Real krijgt momenteel jaarlijks 40 miljoen euro van Adidas in een overeenkomst die nog tot 2020 loopt. Onderhandelingen over een verlenging, waarbij Real tot 100 miljoen euro per jaar zou incasseren, lopen voorlopig spaak.

Met de transfer van Neymar zou Nike meer voet aan grond willen krijgen in het Bernabeu. Daarnaast hoeft het huidige contract van Adidas en Real niet per se uitgediend te worden tot 2020. Zo heeft Nike eerder al Adidas afgekocht bij Chelsea voor 45 miljoen euro en stapte AC Milan over van Adidas naar Puma. Nike levert al de shirts aan FC Barcelona en Atlético Madrid. De Catalanen zouden een bedrag van 105 miljoen euro per jaar ontvangen en dat kan zelfs oplopen naar 155 miljoen euro bij grote successen. Als Real Madrid mét Neymar en Ronaldo dan in dezelfde stal terechtkomt, is de marketingwaarde gigantisch.

Neymar, die momenteel in zijn thuisland revalideert van een operatie aan de voet in een race om fit te geraken voor het WK, heeft al 29 goals in alle competities achter zijn naam staan voor PSG. Maar hij zou er naar verluidt alles behalve perfect gelukkig zijn. Verhalen rond clashes met ploegmaats en supporters deden dit seizoen al de ronde, net als heimwee naar Spanje. In combinatie met de weinig hoogstaande sportieve uitdaging zou dat Neymar terug richting Primera Division drijven: in de Ligue 1 heeft PSG gewonnen spel, maar in de Champions League werd de achtste finale niet overleefd.