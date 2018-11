“Neymar krijgt 375.000 euro als hij de fans groet na de wedstrijd. Maandelijks” LPB

09 november 2018

En de onthullingen, ze volgden zich in sneltempo op. In ‘Envoyé spécial’, een programma op tv-zender France 2, ging het gisteravond andermaal over hoe ze bij PSG hun zaakjes regelen. De klokkenluiders van Football Leaks wisten beslag te leggen op een aantal documenten met daarin ondermeer de jaarlonen van Neymar en enkele andere vedetten. Cijfers om van te duizelen. Neymar strijkt jaarlijks 30 miljoen euro op, Mbappé zo’n 18 miljoen, bonussen niet inbegrepen.

Eén contractbepaling, terug te vinden in de overeenkomst met élke PSG-speler, springt bijzonder in het oog: la prime d’éthique. Een premie die wordt uitgekeerd als de spelers zich gedragen naar de regels en normen van de club. Voor het groeten van de supporters bijvoorbeeld, voor en na de wedstrijd, valt er grof geld te verdienen bij PSG. De bedragen voor een applausje richting fans variëren van 33.000 tot 375.000 euro. Voor een goed begrip: mààndelijks. U raadt het al, ook daar schiet Neymar de hoofdvogel af. De decadentie ten top? Sssssst, laat ons zedig zwijgen. De voetbaljungle heeft beloofd dat ze zich op korte termijn zelf zal reguleren.

In onderstaande tweet, een uittreksel uit de reportage van ‘Envoyé spécial’.

Au #PSG, salaires vertigineux, clauses secrètes, et un bonus éthique avec obligation de saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Son montant varie selon les joueurs, de 33 000 à 375 000 € net par mois pour Neymar. #FootballLeaks #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Wdn5TfBVgh Envoyé spécial(@ EnvoyeSpecial) link

Racisme

Eerder donderdag kwam PSG al in het oog van de storm naar aanleiding van beschuldigingen dat personen binnen de jeugdopleiding zich schuldig zouden hebben gemaakt aan racisme. De Franse website Mediapart beweerde, eveneens op basis van documenten uit Football Leaks, dat de Parijse club gepoogd heeft het aantal donkere spelers in de jeugdopleiding in het recente verleden te beperken. PSG bevestigde tegenover de BBC dat tussen 2013 en 2018 de afkomst van voetballers in de academie op beoordelingsformulieren werd ingevuld. De club wil nu weten hoe dit mogelijk was en welke maatregelen tegen wie moeten worden genomen. Algemeen manager Jean-Claude Blanc zei geschokt te zijn en zich verraden te voelen. PSG liet in een verklaring weten dat de betreffende formulieren het initiatief van één bepaald persoon waren.

