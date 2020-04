‘MSN’ herenigd? Vertrokken Barcelona-bobo moet niet meer zwijgen: “Realistisch dat Neymar terugkeert naar Camp Nou” GVS

18 april 2020

14u06

Bron: L'Equipe 0 Buitenlands voetbal Nu hij er weg is, moet ie z’n mond niet meer houden. Emili Rousaud, de gewezen vicevoorzitter van FC Barcelona, bekent bij L’Équipe dat de Catalanen wel degelijk achter Neymar zitten. “Als alle partijen water bij de wijn doen, komt er een oplossing.” Neymar wil er zelfs voor inleveren.

De Franse sportkrant L’Équipe kon Emili Rousaud strikken voor een virtuele babbel. Rousaud legde vorige week zijn functie van vicevoorzitter bij Barcelona neer na een stevige storm in de bestuurskamer van de Spaanse grootmacht. Het voordeel: hij kan nu honderduit praten over de transferplannen van Barça, en dus over Neymar.

Als ze allemaal water bij de wijn doen, komt er een oplossing. Maar alles zal afhangen van wat de partijen elkaar gunnen. Zeker gezien de eisen van Neymar Emili Rousaud

En of Barça straks zijn slag wil slaan. “Het is realistisch dat Neymar terugkeert naar Barcelona”, onthult Rousaud. “Door de coronacrisis zal er een deflatie plaatsvinden op de transfermarkt en veel clubs het financieel lastig krijgen. Barça moet die financiële gevolgen in kaart brengen, maar hoopt nog steeds om de Braziliaan terug te halen. De interesse is er, dat is een feit.” Een akkoord lijkt wel nog niet voor meteen. “Er zijn drie partijen in de deal betrokken: Barcelona, PSG en Neymar zelf. Als ze allemaal water bij de wijn doen, komt er een oplossing. Maar alles zal afhangen van wat de partijen elkaar gunnen. Zeker gezien de eisen van Neymar.”

Volgens Spaanse media zou de creatieveling 36 miljoen euro per jaar verdienen in Parijs - waar hij het gezien heeft. Maar diezelfde kranten berichten ook dat Neymar wil inleveren om terug te keren naar Camp Nou. Die eisen zouden dus nog meevallen. Neymar heeft overigens nog altijd veel contact met Lionel Messi en Luis Suárez. Barça beseft maar al te goed dat een hereniging met Neymar de frustraties die Messi de afgelopen weken had kan intomen. Geen onbelangrijk gegeven.

Geliefd

Exact tien dagen geleden sprak Luis Suárez zich uit over een eventuele terugkeer van Neymar. De Uruguayaan vormde in het verleden een sterke driehoek met Messi en de Braziliaan, waarna die laatste dus in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro naar het Parc des Princes trok. “Iedereen in de ploeg kent ‘Ney’”, aldus Suarez bij El Mundo Deportivo. “Hij is heel geliefd in de kleedkamer en zijn kwaliteiten zijn natuurlijk enorm. Hij kan ons nog veel bijbrengen. Hij zal altijd welkom zijn. We appreciëren hem enorm. Maar het is tegenwoordig moeilijk om iets te zeggen over spelers die ons zouden kunnen versterken. Het is een moeilijke situatie.”

