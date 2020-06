‘Mister FA Cup’ Ross Barkley schiet Chelsea voorbij Praet en Tielemans naar halve finales YP

28 juni 2020

18u51 0 FA Cup Chelsea is de derde halvefinalist in de FA Cup. De mannen van Frank Lampard wonnen met het kleinste verschil bij Leicester City. Ross Barkley, die zich dit seizoen opwerpt tot mister FA Cup bij Chelsea, scoorde de enige goal van de wedstrijd.

Na Arsenal en Manchester United, nu dus ook Chelsea. Met dank aan de ingevallen Ross Barkley, die rond het uur een prima assist van Willian aan de eerste paal verzilverde. De aanvallende middenvelder scoorde nu al drie van de zeven goals die zijn team maakte in het meest prestigieuze bekertoernooi van Engeland. Kort daarvoor was een bleke Dennis Praet, die net als Youri Tielemans in de basis mocht starten van Brendan Rodgers, al naar de kant gegaan. Tielemans liet zich in de eerste helft wel even opmerken met een goeie steal en dito schot, maar Caballero keerde. Voort van de rest liet ook hij zich te weinig in het spel betrekken. Van Michy Batshuayi, de derde Rode Duivel, trouwens andermaal geen spoor in de wedstrijdkern van Chelsea.

‘t Was in zijn geheel ook geen hoogstaande partij in het King Power Stadium. In de eerste helft was er één uitstekende kans voor Pulisic, maar de Amerikaan besloot te centraal - al mocht de redding van Schmeichel er zeker ook zijn. Leicester gaf nooit de indruk iets terug te kunnen doen, het was zelfs Schmeichel die in het slot van de match de 0-2 voorkwam na een pegel van weer Barkley. Vanavond nog strijden Manchester City en Kevin De Bruyne tegen Newcastle om het laatste ticket voor de halve finales.