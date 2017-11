"Mile Svilar kiest voor Servië" Redactie

16u12 0 AFP

Mile Svilar kiest voor Servië. Dat meldt de Portugese krant 'A Bola'. De doelman van Benfica zou zijn debuut bij Servië maken in de eerste vriendschappelijke interlands van 2018. Svilar kwam de voorbije seizoenen uit voor de Belgische nationale jeugdelftallen. Gert Verheyen, coach van de U19, besliste hem echter niet meer op te roepen nadat de jonge doelman volgens Verheyen nooit reageerde op oproepen of telefoontjes. Nu lijkt Svilar dus voor Servië te kiezen. Net als de Rode Duivels kon de Balkanstaat zich plaatsen voor het WK 2018 in Rusland.