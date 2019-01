"Messi wou hem er absoluut bij en dan mag het iets kosten”: maak kennis met Frenkie de Jong, de nieuwe (peperdure) speler van FC Barcelona Kristof De Cnodder

23 januari 2019

19u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 Buitenlands Voetbal Na maanden getouwtrek om Frenkie de Jong hakte de nieuwste diamant van het Nederlandse voetbal de knoop door: ‘t wordt Barcelona. Dat Barça 75 à 90 miljoen (via bonussen) neerlegt voor de 21-jarige middenvelder verbaast kenners van het internationale voetbal niet eens. “De grote baas - Messi - wou hem er absoluut bij en dan mag het iets kosten”, weet analist Aad de Mos.

Het was al een hele tijd duidelijk dat Frenkie de Jong niet lang meer bij Ajax zou blijven. Clubs als Barcelona, Manchester City en PSG trokken de voorbije maanden hard aan De Jongs mouw. Uiteindelijk kiest het goudhaantje voor Barça, dat maar liefst 75 miljoen euro betaalt, een bedrag dat via enkele bonussen in de loop der jaren nog kan oplopen tot 90 miljoen. De Jong doet het seizoen wel uit bij Ajax.

Volgens Aad de Mos maakte De Jong de juiste keuze. “Het voetbal dat Barcelona speelt is De Jong op het lijf geschreven”, aldus de Nederlandse ex-trainer van Anderlecht en KV Mechelen. “Combineren op de korte ruimte is helemaal De Jongs ding. Als Frenkie aan de bal is, ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. Dan kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Terwijl jij en ik twee voetballende oplossingen zien, ziet De Jong er drie of vier. Op die manier kan hij verrassend uit de hoek komen. En ook belangrijk: hij speelt haast altijd diep, in plaats van breed.”

Dat Barça 75 tot 90 miljoen veil heeft voor De Jong vindt De Mos eerder logisch. “Dat zijn tegenwoordig de prijzen voor topspelers. Als ik in de krant lees dat een speler voor 15 miljoen wordt getransfereerd, draai mijn bladzijde al om, want dan zal het wel geen goeie zijn (lacht). Bovendien hoorde ik dat de grote baas - Messi dus - De Jong er heel graag bij wou. Dan weet je zo dat Barcelona een inspanning zal doen.”

De Mos kent De Jong al van bij de nationale jeugdelftallen en was altijd overtuigd van de kwaliteiten van de toekomstige Barcelonaspeler. Ook onze landgenoot Robbie Haemhouts, die bij Willem II de kleedkamer deelde met de toen 16-jarige De Jong, staat niet te kijken van zijn ontwikkeling.

“Frenkie stond destijds open voor de goede raad van oudere spelers, maar eerlijk gezegd konden we hem op voetbalvlak niet zo heel veel bijbrengen”, vertelt Haemhouts. “De anderen voelden toen al dat hij het veel verder zou schoppen. Omdat Frenkie toen piepjong was, kwam hij dat eerste jaar weinig aan de bak. Maar toch zag je al dat hij iets speciaals had: aan de bal was hij heel rustig en hij maakte meestal de juiste keuze. Later is Frenkie bij Ajax mooi verder geëvolueerd. In Amsterdam bewees hij dat hij ook verdedigend zijn man kan staan.”

“Daar komt bij dat er bij Frenkie een heel goede kop op staat”, gaat Haemhouts verder. “Naast het veld is hij een nuchtere en bescheiden jongen, op het veld heeft hij ‘schijt aan iedereen’. Daarmee bedoel ik dat hij zelfbewust zijn eigen weg gaat. Zenuwen kent hij trouwens niet. Ik verwacht niet dat hij straks onder de indruk gaat zijn van Camp Nou.”

Eén belangrijk werkpunt zien De Mos en Haemhouts op dit moment wel nog: met zijn kwaliteiten zou De Jong zou iets vaker moeten scoren of een assist afleveren. De Mos en Haemhouts geloven anderzijds dat die statistieken er op termijn van kunnen komen. “De Jong gaat de volgende jaren in zijn nieuwe omgeving alleen maar beter worden”, besluit De Mos. “Ik verwacht trouwens dat hij vrij snel een impact kan hebben in Barcelona. Het middenveld kan daar stilaan wat nieuwe impulsen gebruiken.”

