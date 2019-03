“Messi moet zo snel mogelijk neer” en “Ronaldinho is een bedrieger”: Mourinho allerminst opgezet met gelekt scoutingsrapport YP

20 maart 2019

11u54

Bron: The Sun, Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Er is een uiterst gedetailleerd scoutingsverslag opgedoken uit 2006 dat toenmalig Chelsea-coach José Mourinho zou hebben in handen gekregen voor de clash in de achtste finales van de Champions League tegen FC Barcelona. En ‘The Special One’ kan er niet meteen mee lachen.

Barcelona won de heenwedstrijd op 22 februari 2006 met 1-2 op Stamford Bridge, waarna twee weken later een 1-1-gelijkspel in Camp Nou volstond voor een plaats in de kwartfinales. Het uiterst gedetailleerde scoutingsverslag ten spijt, dus. André Villas-Boas, zijn toenmalige assistent die later nog aan het roer stond bij onder meer Porto, Inter, Tottenham en Chelsea, beschreef de hele kern van toenmalig Barça-coach Frank Rijkaard in detail. We kozen er voor u enkele spelersbeschrijvingen uit:

Victor Valdés

“Een goede keeper. Weet hoe hij ruimte moet controleren en komt goed uit zijn doel om zijn verdediging bij te staan (lobjes zijn mogelijk). Bouwt graag op met korte passes, maar heeft geen goede trap.”

Carlos Puyol

“Agressief maar zeer emotioneel. Wordt gek van de ref als die fout tegen hem fluit en provoceert enorm. Anticipeert goed door zijn lichaam te gebruiken. Slecht positiespel (komt naar het middenveld met spits) en slecht leiderschap (wil op buitenspel spelen wanneer dat eigenlijk niet kan). Omdat hij zijn lichaam gebruikt om de bal te heroveren, kunnen we contact provoceren in de zestien of net erbuiten. Goede kopper.”

Ronaldinho

“Heeft technische kwaliteiten om met zijn eerste baltoets zijn belager uit te spelen. Zoekt telkens 1 op 1 met de verdedigers (langs de binnenkant om te schieten en langs de buitenkant om voor te zetten). Veel gevaarlijker tussen de linies, van waaruit hij een centrale verdediger meelokt. Zoekt heel vaak Messi, Eto’o of de infiltrerende middenvelder. Zeer zwak in defensieve omschakeling en in het verdedigen algemeen - uitbuiten. Constante bedrieger, gaat heel graag neer.”

Lionel Messi

“Kwaliteit en snelheid, maar héél linksvoetig. Vertoont exact hetzelfde gedrag als Ronaldinho. Tussen de lijnen of diagonaal. Pusht zijn team naar voren met zijn voorwaartse dribbels. Geweldig man tegen man. Als je hem foutief kan afstoppen, zeker doen buiten de zestien, liefst zo vroeg mogelijk. Is maar pas terug uit blessure.”

Hieronder de hele defensieve organisatie en de bespreking per speler, in het Engels:

“Het spijt me voor diegene die denken dat ik het geschreven heb, maar dat is dus niet het geval”, aldus Mourinho tegenover The Sun. “Het laatste rapport dat ik gemaakt heb, bewaar ik bij me thuis. Het dateert van het seizoen 1999-2000, toen ik nog voor Barcelona werkte. Ik was toen assistent en zorgde samen met enkele andere assistenten voor de scoutingsverslagen. Sinds ik als hoofdcoach begon bij Benfica tot nu, waren mijn analyses nooit officiële rapporten, maar wel sleutelideeën die me hielpen en nog helpen om mijn trainingen voor te bereiden en mijn wedstrijdplannen te maken”, luidt het bij de Portugees, die volgens bronnen dicht bij hem niet opgezet was met het uitlekken van het bewuste scoutingsrapport. “Natuurlijk is hij kwaad, hij heeft het rapport niet geschreven. Maar hij weet niet hoe het gelekt is en hij wil ook niemand verdenken.”

Hieronder de plannen op aanvallend vlak:

En ook de stilstaande fases werden nauwgezet voorbereid:

Mourinho zit zonder job sinds de wegen tussen hem en Manchester United scheidden in december vorig jaar, maar zijn werk als coach zit er nog niet op. “Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Wanneer je in de voetbalwereld leeft, tussen persconferenties, wedstrijden, videosessies, wedstrijdanalyses en dagelijkse problemen, heb je amper tijd voor jezelf. De laatste drie maanden heb ik daar even de tijd voor genomen. Ik wil komende zomer graag opnieuw aan de slag, want trainer zijn is speciaal en ik geniet van het dagelijks werk. Het volgend seizoen wil ik opnieuw aan het hoofd staan van een club. Ik weet precies wat ik niet wil, daarom heb ik ook al drie of vier aanbiedingen naast me neergelegd. Maar ik weet ook wat ik wél wil en daarmee bedoel ik niet de naam van de club, maar wel het type werk en de stijl van het huis. Ik weet wat ik wil, hopelijk krijg ik het ook”, aldus Mourinho onlangs tegenover Italiaanse media.