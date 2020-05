“Mario verdiende een klap in zijn gezicht”: Chiellini haalt uit naar ex-ploegmaats Balotelli en Felipe Melo, die meteen fors reageren ABD

09 mei 2020

16u33 0 Buitenlands voetbal Relletje in het Italiaanse voetbal. Giorgio Chiellini (35), de beenharde verdediger van Juventus, heeft uitgehaald naar twee van zijn ex-ploegmaats. In zijn biografie geeft Chiellini aan “erg teleurgesteld te zijn” in Mario Balotelli (29) en Felipe Melo (36). “Op de Confederations Cup van 2013 verdiende Mario echt een klap in zijn gezicht. En Felipe is het slechtste van het slechtste.” Balotelli en Melo schoten intussen met scherp terug. “Wat een lafaard.”

“Ik ben vooral erg teleurgesteld in twee spelers, zoals je ook zal lezen in mijn boek”, aldus Giorgo Chiellini in een interview met La Repubblica. In zijn autobiografie geeft de Italiaanse verdediger, die sinds 2005 voor Juventus speelt en meer dan honderd caps voor Italië telt, zijn ongezouten mening over Mario Balotelli en Felipe Melo. “Deze twee spelers gingen alle grenzen voorbij.”

Tijdens de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was Balotelli nooit bereid om iemand te helpen Giorgio Chiellini

“Mario is een negatief persoon, zonder enig respect voor de groep”, vertelt Chiellini over Balotelli, met wie hij bij de nationale ploeg speelde. “Tijdens de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was hij nooit bereid om iemand te helpen. Hij verdiende echt een klap in zijn gezicht. Er waren mensen die zeiden dat hij bij de vijf beste spitsen van de wereld hoorde. Daar ging ik niet mee akkoord. Voor mij behoorde hij nooit tot de top tien of zelfs de top twintig.”

‘Kampioen’

De uitspraken van Chiellini bereikten Balotelli al snel. Hij stuurde meteen een reactie de wereld in via Instagram. “Ik ben tenminste oprecht en heb de moed om dingen in iemands gezicht te zeggen”, aldus het Italiaanse ‘enfant terrible’. “Sinds 2013 heb je nochtans vaak de kans gekregen om te vertellen wat je dwars zit, zoals een echte man zou doen. Maar dat deed je niet. Wat zal je op een dag over je huidige teamgenoten zeggen? Als het dit inhoudt om een kampioen te zijn, dan ben ik het liever niet. En ik heb het Italiaanse team trouwens altijd gerespecteerd.”

Rotte appel

Chiellini en Balotelli zijn niet de beste vrienden - dat is wel duidelijk. Maar nóg minder kan Chiellini het vinden met de Braziliaanse middenvelder Felipe Melo, die tussen 2009 en 2011 voor Juve speelde. “Hij was het slechtste van het slechtste”, zegt Chiellini. “Ik kan niet tegen mensen die geen respect hebben en altijd tegendraads willen zijn. Met Felipe Melo in de buurt was een gevecht nooit ver weg. Ik heb dat ook tegen de directeurs van Juve gezegd. Hij was een rotte appel.”

Chiellini is zelf een lafaard. Een broekschijter. Ik heb geen respect meer voor hem Felipe Melo

Die woorden schoten ook in het verkeerde keelgat bij Felipe Melo, nu actief bij Palmeiras in zijn thuisland. “Ik wil weleens weten over wat hij het precies heeft”, reageert hij bij de Gazzetta dello Sport. “Ik heb Juventus altijd met respect behandeld. Maar nu heb ik totaal geen respect meer voor Chiellini. En dat komt ook nooit meer terug. Hij zegt dat Balotelli een klap had moeten krijgen en dat ik het slechtste van het slechte was? Nou ja, hij is zelf een lafaard. Een broekschijter.”

“Misschien is ‘deze verdediger’ nog steeds boos omdat ik hem en Juventus met Galatasaray uitgeschakeld heb in de groepsfase van de Champions League in 2013? Kijk, dit is precies hoe Chiellini is. Hij doet altijd alsof hij de beste is. Maar ik herinner me ook nog een 3-0 overwinning tegen Italië met Brazilië, op de Confederations Cup van 2009. Wij wonnen dat toernooi, dus misschien doet dat nog pijn bij hem, aangezien Chiellini nooit iets heeft gewonnen met Italië.”

