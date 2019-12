“Marc Wilmots niet langer bondscoach van Iran”, ex-bondscoach van België reageert: “Nog geen akkoord” YP/PJC

04 december 2019

20u10

Volgens het Iraanse persagentschap Insna is Marc Wilmots niet langer de bondscoach van Iran. Isna stelt dat bondsvoorzitter Mehdi Tadsch woensdag in Turkije een gesprek had met de advocaten van Wilmots en dat er een akkoord werd gevonden om het contract in onderling overleg te ontbinden. Nieuws dat door Wilmots en zijn entourage dan weer als "voorbarig" wordt afgedaan.

Vorige maand had de 50-jarige Wilmots ermee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. De Iraanse bond benadrukte dat zijn salaris wel uitbetaald werd, maar dat de betaling niet was aangekomen op Wilmots' bankrekening omwille van de internationale banksancties tegen Iran.

De voormalige bondscoach van België tekende eind mei in Teheran een contract tot het WK van 2022 in Qatar. In de eerste vier kwalificatiewedstrijden slikten de Iraniërs al twee nederlagen, tegen Bahrein en Irak. Het land staat zo pas op de derde plaats in de Aziatische kwalificatiegroep C. Iran telt met 6 op 12 vijf punten achterstand op koploper Irak. Bahrein is tweede met negen punten. Beide teams hebben wel één wedstrijd meer gespeeld. De acht groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor de derde Aziatische kwalificatieronde.

Wilmots: “Nog geen akkoord”

Wilmots reageerde intussen zelf op het nieuws via Twitter. “In tegenstelling tot wat er wordt geschreven in de Iraanse pers, is er nog geen akkoord gevonden tussen de Iraanse voetbalbond, ik en mijn staf. We onderhandelen nog om een oplossing te vinden nadat Iran zich niet hield aan contractuele verbintenissen. Mijn advocaten behandelen de zaak. Verder geef ik geen commentaar."

Contrairement aux informations apparemment publiées dans la presse iranienne, aucun accord à l'amiable a été conclu entre la fédération iranienne de football et moi et mon staff. Nous sommes en négociation afin de trouver une solution à l'amiable (1/2) Marc Wilmots(@ WilmotsMarc) link

suite au non-respect des obligations contractuelles par la fédération iranienne de football et suite à ma résiliation justifiée du contrat. Le dossier étant dans les mains de mes avocats, je ne ferai pas d'autre commentaire. (2/2) Marc Wilmots(@ WilmotsMarc) link