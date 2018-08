'Love him or hate him', maar met Sergio Ramos is het nooit saai: elleboog bij Diego Costa die zich revancheert, na z'n goal waant hij zich even Conor McGregor Hans Op de Beeck

16 augustus 2018

08u52 1 Buitenlands Voetbal Match in de match gisteravond in Tallinn, alsof ze om de wereldtitel bij de welters kampten in het boksen: Sergio Ramos versus Diego Costa.

De beenharde Spaanse verdediger deelde al na zeven minuten een eerste klap uit, toen hij zijn elleboog in de zijkant van het gezicht van de bonkige spits van Atlético plantte. De toon was gezet. Een match lang zou het potige duels regenen tussen de twee.

Net als Diego Costa scoorde Sergio Ramos ook, toen hij even na het uur een penalty omzette en daarna vierde met een opvallend wandelingetje. Copyright Conor McGregor, de MMA-topper die zijn gewonnen kampen steevast op die wijze viert in de kooi. Al is het al meer dan twee jaar geleden dat McGregor nog eens in de octagon stond. Uitkijken naar 6 oktober, wanneer 'The Notorious' een kans krijgt om zijn wereldtitel bij de lichtgewichten weer af te pakken van zijn gezworen vijand Khabib Nurmagomedov. Ramos zit dan ongetwijfeld op het puntje van zijn stoel.

#RAMOS'S CELEBRATION THO 😂pic.twitter.com/62SmRz6Tzd R3ed Alrashid(@ R3ed_0) link

Real leek na die penaltygoal van Ramos de Europese Supercup binnen te halen, maar dat was buiten Diego Costa gerekend. Die scoorde een tweede keer en kreeg het daarna nog eens zwaar aan de stok met Ramos. De elleboog van eerder indachtig, zette de in Brazilië geboren Spanjaard zijn schoen stevig in het gezicht van Ramos toen die in een duel tussen de twee op de grond lag. Na eerder geen straf voor Ramos, kwam Diego Costa -die eerder al geel had gekregen wegens protest na de gefloten penalty- er zonder kaart vanaf.

Acties die op de sociale media druk besproken werden. Vooral in Egypte en in Liverpool en Barcelona lusten ze Ramos rauw. In Egypte is hij persona non grata nadat hij in de Champions League-finale tegen Liverpool hun nationale held Salah toetakelde. De 'Reds' verloren de finale, Salah raakte maar net op tijd klaar voor het WK. Een incident dat nog eens werd opgerakeld in de aanloop naar Real - Atlético, met Klopp die zei dat Ramos toch nog eens moest nadenken over die actie. Het antwoord van de Spanjaard: “Ik herhaal nog maar eens dat Salah mij eerst vastpakte. Ik heb nooit de intentie om een tegenstander expres te blesseren. Maar goed, het was niet de eerste finale die Klopp verloor, misschien wil hij dit gebruiken als excuus”, zei Ramos in Tallinn. "Sommigen presteren al jarenlang op een heel hoog niveau. Ik weet niet of we dat ook van hem kunnen zeggen. Bij de stemming voor de trainer van het jaar heb ik op hem gestemd voor wat betreft trainers die zich eens wat rustiger moeten houden.”

Uiteindelijk had Diego Costa het laatste woord, nadat de ex-spits van Chelsea ook nog eens betrokken was bij de vierde goal van Atléti. Sergio Ramos, die bleef fouten maken.

#Ramos #SergioRamos #RMAATM he should be banned for xx Games for THIS one: pic.twitter.com/0vJDa3KjuK Prometheus(@ 68Bor) link