"Links. Dat is mijn plek": wat als Hazard op zijn beste positie had gestaan tegen Barcelona? Kristof Terreur

22 februari 2018

10u39 5 Buitenlands Voetbal De valse negen droomt nog. Van een stunt tegen Barcelona, minder van zijn ondankbare positie voorin. Bezwaren heeft hij amper tegen zijn interim-rol als aanvalsleider, maar toch merkt Eden Hazard (27) fijntjes op dat hij zich comfortabeler voelt op links: "Dat is mijn plek."

De debatten zijn geopend. Onder enkele puntjes over zijn vendetta met José Mourinho kribbelt de reporter van Sky Sports, die als rechtenhouder in Engeland het privilege heeft om elke persconferentie te openen, straks ook de positie van Eden Hazard op zijn vragenlijstje voor Antonio Conte. Zo gaat dat als de belangrijkste speler, hoe onschuldig ook, in een mixed zone een bedenking maakt over zijn rol in het team. Toen we Hazard dinsdagnacht vroegen hoe hij zich voelde als eenzame spits tegen Barcelona, antwoordde hij eerlijk als hij is: "(enthousiast) Honnêtement, j'aime bien ce rôle. Als ik oprecht ben, hou ik wel van die rol. Maar het is waar dat in matchen zoals deze, waar je amper een bal ziet, het niet makkelijk voetballen is. Ik weet het niet exact, maar ik heb misschien 25 ballen geraakt (54 om precies te zijn, red.) en 15 daarvan gingen richting mijn kop. Dan speel je niet helemaal naar mijn kwaliteiten. Maar ik probeer wel. Ik heb zelfs luchtduels gewonnen. (knipoogt) Tegen Piqué zelfs (20 centimeter groter, red.); da's niet slecht, hé. Als ik mocht kiezen, dan prefereer ik de rol die ik in de laatste 10 minuten speelde. Op de flank, op links, voel ik me comfortabeler. Dat is mijn positie."

Ik heb misschien 25 ballen geraakt en 15 daarvan gingen richting mijn kop. Dan speel je niet helemaal naar mijn kwaliteiten Eden Hazard

Eden Hazard has created more chances (23) than any other player in the Champions League this season.



The Creator. 🎨 pic.twitter.com/b8CgSMMMtI Squawka Football(@ Squawka) link

Geketend

Een uitspraak die je in alle richtingen kan interpreteren en draaien. Binnenskamers is Hazard niet het type dat een bepaalde positie zal opeisen, maar in gesprekken onder vier ogen met zijn trainers zal hij altijd open zijn voorkeur aangeven. Dat hij liever vanop de linkerflank speelt, of vanop links kort bij de diepe spits, is ook voor Conte geen geheim. Hazard depanneerde dit seizoen al zeven keer als valse negen. Hij gaf twee assists en scoorde eenmaal. Zolang hij in de basis staat en niet te veel achteruit moet lopen, offert Hazard met plezier het ego op in dienst van de ploeg.

Dinsdag zakte hij bij momenten zelfs tot voor de eigen zestien terug om Messi een bal te ontfutselen. Tijdens zijn Galáctico-auditie, zijn grootste match op het Europese niveau, kon hij niet de hoofdrol opeisen zoals hij dat wou. Geketend aan de tactiek.

Voorlopig mort hij niet luidop. Hazard geeft enkel subtiele hints: "In Barcelona kunnen we het ons niet permitteren om defensief te denken. Als we dat toch doen, werken we onszelf in nesten. We moeten winnen, we moeten scoren, we moeten aanvallen. Op dezelfde manier als dinsdag zal het niet lukken. We hadden het er nog met Cesc over in de kleedkamer: we kunnen ginds op dezelfde wijze spelen, goed verdedigen, maar daarbovenop moeten we in balbezit veel beter voor de dag komen. Het veld is er groter. We zullen zien welke verrassing de trainer daar uit zijn hoed tovert. We hadden nu een duidelijk plan: verdedigen en hen pijn doen op de tegenaanval. Al hadden we in balbezit wel beter kunnen doen. Alles is nog niet verloren. We dromen nog van de volgende ronde. We moeten erin geloven." Tegen beter weten in?

Messi aan banden

Tot slot arriveerde ook de onvermijdelijke vraag over Lionel Messi. Met de glimlach: "Messi is Messi. Ik denk dat we hem goed hebben opgevangen. Als je hem ver van het eigen doel houdt, is hij veel minder gevaarlijk. Hij raakte een bal in de zestien, maar 't was wel meteen raak. Dat is het verschil." Op Camp Nou hoopt Hazard op die ene bal. Liefst vanuit een positie die hem beter ligt. Voor de goede verstaander: niet als valse negen.