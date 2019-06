‘La Rojita’ neemt revanche op Duitsland: Europese titel bij U21 is voor Spanje LPB

30 juni 2019

22u52

Bron: anp 0

Spanje heeft de Europese titel bij de U21 veroverd. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente versloeg in de finale Duitsland met 2-1. Voor Spanje kwamen Fabian Ruiz en Daniel Olmo tot scoren. Vlak voor tijd trof Nadiem Amiri raak voor Duitsland, dat twee jaar geleden in de finale nog met 1-0 te sterk was voor Spanje. ‘La Rojita’ pakte de Europese titel voor spelers onder 21 jaar voor de vijfde keer.

