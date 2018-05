"Komst Neymar is 'obsessie' voor Real-voorzitter, die 260 miljoen op tafel wil gooien" Yari Pinnewaert

09 mei 2018

11u28

Bron: AS, El Chiringuito 2 Buitenlands Voetbal Dat het Real Madrid menens is voor Neymar Junior is wel al langer duidelijk, en vandaag komt AS met nog wat meer details over wat nu al weer een van de grootste transfersoaps van de zomermercato dreigt te gaan worden. De Spaanse sportkrant stelt dat de ‘Koninklijke’ al meerdere malen sprak met het Braziliaanse goudhaantje en dat Paris Saint-Germain 260 miljoen euro zou willen vangen bij een eventuele transfer. Een bedrag dat geen hindernis zou vormen voor Real-voorzitter Florentino Perez, die "obsessief" bezig zou zijn met de komst van de steraanvaller.

Achter elke foto zit een verhaal en het verhaal dat (het Madrileens gezinde) AS vandaag van onder het stof haalt, is dat achter een foto die dateert van 22 maart in Mangaratiba, met de auto een uurtje van het centrum van Rio de Janeiro. Daar, in de luxewoning van Neymar (vorig jaar aangekocht voor zowat acht miljoen euro), liet de aanvoerder van de Braziliaanse nationale ploeg zich verleiden tot een selfie met Vinicius Junior. Ze gooiden de foto beiden op hun sociale media, maar wellicht hadden ze niet kunnen denken dat die foto voor een ongemakkelijk gevoel zou zorgen in de kantoren van het Bernabéu. Het was een ontmoeting waarvan het grote publiek eigenlijk nooit lucht mocht krijgen. Omdat het niet zomaar een ontmoeting was…

Vinicius Junior is de intussen 17-jarige wonderboy van Flamengo, waar Real vorig jaar al een slordige 45 miljoen euro voor op tafel gooide. En zijn visite aan Neymar, die nog steeds revalideert van de voetblessure die hij opliep op 26 februari tegen Marseille, was volgens AS dus meer dan zomaar een ziektebezoekje. De krant claimt dat Vinicius Jr. door een afgezant van Real Madrid naar Neymar werd gebracht, zodat de twee “elkaar beter konden leren kennen.” Van zodra beide goudhaantjes de selfie wereldkundig maakten, kon de Spaanse grootmacht niet anders meer dan het bezoekje verkopen als een ontmoeting tussen vrienden.

Maar er is meer. AS weet dat het niet meer de eerste keer was dat de Champions League-finalist een lijntje uitgooide naar de voormalige smaakmaker van aartsrivaal Barcelona. Ook nadat hij geopereerd werd aan zijn blessure, kreeg hij tot twee keer toe een bezoek van een delegatie van Real.

Voor wie er nog aan zou twijfelen: het is Real-voorzitter Florentino Perez menens in de zaak-Neymar. Volgens AS zou de man zelfs “obsessief” bezig zijn met de komst van de aanvaller van PSG. De oorsprong van die obsessie dateert van twaalf jaar geleden, toen Neymar twee weken stage liep bij zijn club. Neymar stond toen op punt om voor 60.000 euro te verkassen naar de Spaanse hoofdstad, maar die overgang ketste af en vijf jaar later in 2013, toen hij de pannen van het dak speelde in de hoofdmacht bij Santos, werd Real op snelheid geklopt door de aartsrivaal uit Catalonië.

Maar de derde keer moet nu de goede keer worden en Perez zou naar verluidt alles in de strijd willen gooien om de Braziliaan, die zich toch niet helemaal lekker voelde in Parijs en terug zou willen keren naar Spanje, in te lijven. Volgens ‘El Chiringuito’ moet Neymar straks 260 miljoen euro kosten, wat zou betekenen dat hij zichzelf opvolgt als duurste speler ter wereld – vorig jaar stapte hij voor 222 miljoen euro over van Barcelona naar PSG.

Wat er ook van zij, gisteren woonde Neymar gewoon de bekerfinale van zijn team Paris Saint-Germain bij. Hij keerde terug naar Parijs om de laatste fase van zijn herstel af te werken. Voor PSG komt hij dit seizoen niet meer in actie, de focus ligt volledig op het WK dat binnen vijf weken van start gaat in Rusland. En ook al ligt er nog een pak werk op tafel vooraleer het effectief tot een overgang kan komen, toch klinkt het in de entourage van Neymar unaniem: als het van de speler (en van Real) afhangt, was de partij tegen Marseille de laatste die hij voor de Parijzenaars gespeeld heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd…