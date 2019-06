“Klacht tegen Cristiano Ronaldo voor verkrachting niet ingetrokken, wel verplaatst” JH

05 juni 2019

12u22

Bron: Der Spiegel 4 Voetbal Vanavond staat de Nations League-wedstrijd Portugal-Zwitserland op het programma. Eerder verschenen berichten dat de klacht tegen Cristiano Ronaldo over verkrachting zou zijn ingetrokken, maar dat blijkt nu niet het geval.

“De klacht is niet ingetrokken, maar verplaatst naar de federale rechtbank”, meldt een journalist van het Duitse magazine Der Spiegel. Dat Duitse medium bracht vorig jaar de verkrachtingszaak aan het licht en weerlegt zo de eerdere berichting van persagentschap Bloomberg. Dat had geschreven dat Kathryn Mayorga, het vermeende slachtoffer van de Portugees, de klacht zou laten vallen.

Vorig jaar kwam Ronaldo in het oog van de storm nadat een vrouw, Kathryn Mayorga, de Portugees beschuldigde haar te hebben verkracht in 2009. De vrouw zweeg al die jaren, omdat ze met Ronaldo’s advocaten tot een akkoord kwam en meer dan 300.000 euro zwijggeld kreeg. De vrouw had jaren later nog steeds last van de traumatische ervaring, dus deed ze haar verhaal vorig jaar in ‘Der Spiegel’.

The case is not closed, it is just at a different court now. After it was not possible for Mayorga‘s lawyers to serve #Ronaldo with the complaint, they filed it at a federal court: https://t.co/tEvIoeJDq6 @derWinterbach @andreasmeyhoff @antjewindmann @SPIEGELONLINE Rafael Buschmann(@ Rafanelli) link

Mayorga ontmoette Ronaldo in 2009. De toen 24-jarige profvoetballer bracht zijn vakantie door in Las Vegas en geraakte aan de praat met de dame, waarna het dus mis liep in een suitekamer in het Palms Place Hotel.