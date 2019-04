Exclusief voor abonnees ‘Kev de creator’: waarom Guardiola vindt dat De Bruyne bij de top vijf in de wereld hoort



Kristof Terreur

17 april 2019

07u00

Buitenlands voetbal Cynisch antwoord. Sardonisch lachje. Als betweters ­bemerken dat Kevin De Bruyne niet bepalend is voor Man City, steekt Pep Guardiola zijn ergernis niet weg. Zijn trainer schat zijn 'Special K' immers bij de beste vijf ter wereld. Een K die staat voor ­kansenkwaliteit- en kwantiteit, zo blijkt uit de cijfers.

Doorgaans is Kevin De Bruyne niet het type dat snel onder de indruk is, maar na zijn eerste ontmoeting met Pep Guardiola trok toch ook hij grote ogen.

“Hij zei me dat ik mocht gaan zitten en vertelde me vlakaf: ‘Kevin, luister naar mij. Jij kan ge-mak-ke-lijk uitgroeien tot een van de vijf beste spelers in de wereld. Top vijf. Easily.”

