‘John’, die voor zwaar verdict Man City heeft gezorgd en nog steeds vastzit: “Bang dat ik cel niet levend verlaat” ODBS

16 februari 2020

06u05

Bron: Der Spiegel, Daily Mail 0 Buitenlands voetbal Rui Pinto, de man mede-verantwoordelijk voor de p otentieel erg zware schorsing van Manchester City, vertoeft momenteel nog steeds in de gevangenis in Portugal in afwachting van zijn proces. Onder zijn alias John deed hij als anonieme klokkenluider van Football Leaks de voetbalwereld op haar grondvesten daveren, tot hij vorig jaar in Boedapest werd opgepakt.

Vanuit zijn woonst in Portugal hackte ‘John’ zich een weg in het mailverkeer van verschillende clubs. Zo stal hij onder meer spelerscontracten, plannen van clubs en mailgesprekken. Gegevens die hij doorsluisde aan de media, wat onrechtstreeks leidde tot het onderzoek naar de (transfer)handel- en wandel van topclubs als PSG en Manchester City. De Portugees kreeg de nodige lof binnen verschillende kringen in het voetbal, maar werd vorig jaar in januari wel opgepakt in Boedapest. In Portugal liep een klacht tegen hem wegens schending van geheimhouding en poging tot afpersing.

Moeskroen

Opvallend: een dag voor zijn uitlevering aan Portugal, sprak hij nog met Belgische speurders die hem vragen stelde in het onderzoek naar Excelsior Moeskroen. Het federaal parket voert sinds april vorig jaar een onderzoek naar schriftvervalsing, oplichting en witwassen en de vraag op welke manier Moeskroen de voorbije jaren een licentie voor eerste klasse heeft kunnen bemachtigen.

#freePinto

Donderdag nog werd zijn verzoek tot vrijlating afgewezen, zodat hij al bijna een volledig jaar in gevangenschap leeft. Wachtende op een uitspraak van het gerecht in Lissabon. In Boedapest leefde hij onder huisarrest op een appartement. Toen het nieuws rond de straf van Man City vrijdagavond wereldkundig werd, ging de hashtag #freePinto trending. Borussia Dortmund, dat vrijdagavond makkelijk won van Frankfurt, hing zelfs een spandoek met daarop een eis om de vrijlating van Pinto.

70 miljoen documenten

Football Leaks zag in 2015 het levenslicht en kwam al met enkele lijvige rapporten naar buiten, gaande van belastingsfraude tot het schenden van de Financial Fair Play-regels. Pinto zou tot 70 miljoen documenten bemachtigd hebben, goed voor 34.000 gigabyte aan informatie. “In Portugal zijn ze erg bang voor de info die ik heb. Daarom is het belangrijk dat ik er mijn hoofd bijhoud”, zei hij onlangs in het Duitse ‘Der Spiegel. “Toen ik pas in de cel zat, schreef ik geregeld dingen rond mijn zaak in een notitieboekje. Dat pakten ze me op een dag tijdens een doorzoeking van mijn cel plots af. Mijn advocaat was toen nochtans aanwezig en zei dat dit illegaal was. Niet de cipiers zijn hier gevaarlijk, wel de onderzoekers. Ze doen alles wat ze willen. Pas een maand later kreeg ik mijn boekje terug.”

“Voetbalmaffia is overal “

En dat hij schrik heeft. “Ik ben er tamelijk zeker van dat ik in Portugal geen eerlijk proces zal krijgen”, sprak hij nog begin vorig jaar in ‘Der Spiegel’. “De Portugese rechterlijke macht is niet volledig onafhankelijk. Er zijn veel verborgen belangen. Uiteraard zijn er openbare aanklagers en rechters die hun werk serieus opvatten, maar de voetbalmaffia is overal. Ze wil een signaal geven dat je beter geen ruzie met haar kunt zoeken. Ik ben zenuwachtig, want ik ben een doelwit voor aanvallen, vooral van fans van Benfica Lissabon. Sinds de herfst van 2018 word ik op Facebook overspoeld met doodsbedreigingen. Ik ben bang dat, als ik in een Portugese gevangenis beland, met name in Lissabon, ik die niet levend zal verlaten.”

Volgens de Portugese media heeft Pinto via zijn advocaat contact opgenomen met de Portugese clubs en probeerde hij ze te chanteren. Hij zou de documenten niet openbaar maken als de clubs hem een flinke som geld zouden betalen. Zelf zegt hij dat nooit gedaan te hebben. Hij bevestigt wél dat hij meerdere aanbiedingen heeft gekregen om zijn gegevens te verkopen. “Eén keer heb ik een anonieme e-mail ontvangen waarin ik meer dan een half miljoen euro aangeboden kreeg, maar ik heb alles afgewezen.”