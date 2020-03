“Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting?” Benzema vernedert Giroud, die na schandaal de Franse fakkel overnam GVS

30 maart 2020

08u50 0 Buitenlands voetbal De aard van het beestje. Karim Benzema deed nog maar eens stof opwaaien in Frankrijk. Dit keer was collega-aanvaller Olivier Giroud, die al jaren de voorkeur krijgt bij ‘Les Bleus’, het slachtoffer. “Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting? En dan ben ik nog aardig”, windt de Real-speler er geen doekjes om. Irritatie na een lange voorgeschiedenis.

Dezer dagen waagt elke sporter zich aan een Instagram-live. Ook Karim Benzema. De aanvaller van Real Madrid is intussen 32, maar de oplopende jaren zorgen er niet voor dat hij op zijn tong gaat bijten. In een gesprek met influencer Mohammed Henni richtte hij zijn vizier dit keer op Olivier Giroud. Benzema’s één jaar oudere landgenoot is bij de Franse nationale ploeg al jaren spits nummer één, terwijl Benzema er sinds 2015 persona non grata is. Iets wat hij niet kan verkroppen.

Spectaculair is het allemaal niet met Giroud. En vindt iedereen het leuk om naar te kijken? Dat weet ik niet... Karim Benzema

Benzema kreeg de vraag wat hij vindt van Giroud. Hij bleef rustig, maar het antwoord was duidelijk. “Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting? Ik weet dat ik de F1 ben. En dan ben ik nog aardig. Voilà .” Een sneer, wat later in het gesprek kwam Benzema nog eens terug op de zaak, met íets meer respect. “Giroud in de spits als afspeelpunt, het werkt wel op een of andere manier. Omdat Griezmann en Mbappé met hun snelheid rondom hem kunnen bewegen. Spectaculair is het allemaal niet. En vindt iedereen het leuk om naar te kijken? Dat weet ik niet...”

Benzema à propos de Giroud 😭 #Benzema pic.twitter.com/KmdWc3juNr Rebeu.lotte(@ Moohaaa213) link

Afpersingszaak

De laatste cap van Benzema dateert van 8 oktober 2015, even later werd hij verwikkeld in een afpersingszaak. Zijn landgenoot en collega bij ‘Les Bleus’ Mathieu Valbuena moest 150.000 euro betalen om te voorkomen dat een seksvideo openbaar zou worden gemaakt. Benzema werd ervan beticht deel te hebben genomen aan die chantage. Hij schreeuwde zijn onschuld uit, maar het beroep tegen het Hof van Cassatie baatte niet. De Franse spits moet binnenkort wellicht met vijf andere personen voor de rechter verschijnen.

Omdat Benzema eerder ook al enkele stevige snelheidsovertredingen liet optekenen en de pers haalde voor een betaling aan een minderjarige prostituee, weerden bondscoach Didier Deschamps en voorzitter Noël Le Graët hem vijf jaar geleden definitief uit de selectie. Giroud profiteerde en werd spits nummer één.

Algerije

Jarenlang werd er heen en weer gegooid met modder, vooral voorzitter Le Graët kreeg enkele keren de wind van voren. Sinds vorig jaar verkondigde Benzema plots dat hij misschien wel voor de nationale ploeg van Algerije wil spelen. “Je weet toch dat ík, en ík alleen beslis wanneer mijn internationale carrière over is?”, vertelde hij daarover. “Als je vindt dat ik klaar ben met Frankrijk, laat me dan aantreden voor een ander land waar ik speelgerechtigd kan zijn.” Benzema doelde op Algerije, waar zijn ouders zijn geboren. Een lastige kwestie, aangezien hij al 81 caps heeft bij onze zuiderburen. Enkel in uitzonderlijke gevallen laat de FIFA zo’n switch toe, en het ziet er niet meteen naar uit dat de Wereldvoetbalbond hier groen licht zal geven.