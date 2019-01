“Ik zit hier in een vliegtuig dat op elk moment uit elkaar lijkt te gaan vallen en heb zo’n schrik”: het ijzingwekkende audiobericht dat Sala nog verstuurde ODBS

23 januari 2019

05u00

Bron: Olé 0 Buitenlands Voetbal Terwijl gisteravond in zowel Cardiff als Nantes voetbalfans bij elkaar kwamen om hun steun in de zoektocht naar Emiliano Sala (28) te betuigen, dook er later in de Argentijnse media een audiofragment op van de spits dat ietwat weg heeft van een laatste noodkreet vanuit het éénmotorige privévliegtuig.

Het Agentijnse Olé heeft het ijzingwekkende fragment naar buiten gebracht waarin een eerder sereen en ook cynisch klinkende Sala in het vliegtuig onraad ruikt. Een raadsel hoe de speler dat nog heeft kunnen versturen naar een WhatsApp-groep vanuit een vliegtuig. Of de Piper Malibu waarin Sala zich bevond, moet niet zo hoog gevlogen hebben. Of hij heeft het bericht verstuurd vlak voor de vlucht. Vader Sala bevestigde al dat de stem in de boodschap wel degelijk die van zijn zoon is. Ook Nicolas Pallois, zijn ex-ploegmaat bij Nantes die hem naar de luchthaven had gebracht, heeft volgens L’Équipe een gelijkaardig bericht gekregen. Naar verluidt steeg de Piper pas op bij de vierde poging.

DESGARRADOR! 😩 El audio de Emiliano #Sala saliendo con rumbo a #Cardiff desde Nantes. “Si en hora y media no tienen novedades mías no se si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”. 💔 Seguimos rezando! 🙏🏼 #EPL pic.twitter.com/CYAvYFA16D Noti Futbol(@ NotiFutbol) link

De Nederlandse vertaling luidt als volgt: “Hallo broertjes, hoe gaat het met jullie gekkerds? Broer, ik ben dood, ik was in Nantes en heb er onnoemelijk veel dingen gedaan (Sala was na de ondertekening van zijn contract bij Cardiff nog even teruggekeerd naar Frankrijk om er enkele formaliteiten af te handelen en zijn ploegmaats vaarwel te zeggen, nvdr). Er leek wel geen einde aan te komen. Nu zit ik hier in een vliegtuig dat op elk moment uit elkaar lijkt te gaan vallen en ga ik naar Cardiff. Morgen beginnen we er al aan, met een training in de namiddag bij mijn nieuwe ploeg, jongens... laat ons afwachten hoe dat verloopt. Gaat het met jullie goed? Als jullie binnen anderhalf uur nog geen nieuws hebben van mij, weet ik niet of ze iemand gaan sturen om naar mij te zoeken, weet je... Papa, je beseft niet hoeveel schrik ik heb!”

Rond 18u gisteravond kondigde de politie van Guernsey aan dat de zoektocht voorlopig gestaakt werd wegens de duisternis. Na 3.000 vierkante kilometer gescand te hebben, was er nog altijd geen spoor van het vliegtuigje waarin Sala zich bevond. Maandagavond omstreeks 21u30 verdween het privévliegtuig van de radar. “De kansen op overleving zijn nu erg gering”, lieten de autoriteiten gisteravond ook weten. Enkele drijvende voorwerpen zijn gelokaliseerd, maar de Britse politie kon niet bevestigen of die stukken daadwerkelijk iets te maken hebben met de vliegtuigcrash. Vermoedelijk had het toestel slechts twee inzittenden: Sala en de piloot. Vanochtend wordt de zoekactie bij zonsopgang herstart.

De Argentijn Emiliano Sala tekende vorige zaterdag een contract voor 3,5 jaar bij Cardiff City. Het nummer 18 uit de Premier League legde 15 miljoen pond (ruim 17 miljoen euro) - een clubrecord - op tafel voor de aanvaller, die overkwam van het Franse FC Nantes. Daarvoor scoorde hij de voorbije seizoenen telkens 12 goals in de Ligue 1 en vooral dit seizoen maakte hij furore, met ook al 12 competitiegoals in amper 16 duels.

Zijn laatste Instagrampost dateert van maandag, een foto van hem met zijn gewezen ploegmaats bij Nantes. Het bijschrift: ‘la ultima ciao’ of de ‘finale vaarwel’...