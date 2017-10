Twee assists, twee pre-assists en een staande ovatie: Kevin De Bruyne en Man City rollen Stoke op 17u31 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Normaal bezingen fans de doelpuntenmaker na een goel. In het Etihad-Stadion was dat deze middag anders. Daar weerklonk de naam van Kevin De Bruyne, hun kansenschepper. Na een matig EK, een minder opvallende WK-kwalificatiecampagne (0 goals, 4 assists) en een ploeterpartij tegen Bosnië stellen sommigen in België zich misschien vragen, maar in Engeland dragen ze hem op handen. De beste in de Premier League, maar niet bij de Rode Duivels. City vernederde Stoke (7-2). Chelsea Chelsea, met een boze Batshuayi, verloor verrassend bij Crystal Palace.

Na 65 minuten vond Pep Guardiola het welletjes geweest. Met het oog op de Champions Leaguematch tegen Napoli, dinsdag, haalde de trainer zijn beste speler naar de kant. Tienduizenden gingen recht op de banken, de handjes op mekaar. Guardiola gaf hem nog een klopje achterna. In zijn 100ste voor Man City had hij een voet in vier goals. Bij de eerste, die van Jesus, zette hij de counter op. Bij de tweede, die van Sterling, zette hij de defensie van Stoke op het verkeerde been met een listig doorsteekpassje. Twee pre-assists. Zijn assists droegen helemaal zijn stempel. Twee keer zo'n typische, afgemeten cross van rechts, met zijn rechter. Zo een met de voorhamer. Jesus en Sterling werkten het de penseeltrek af.

Uit de tribunes rolde eerst 'Oh, Kevin De Bruyne', niet de naam of het lied van de doelpuntenmaker. Ongewoon, maar niet in het Etihad Stadion. De populariteit van Kevin De Bruyne kent er ongekende hoogtes. Dit seizoen, in zijn tweede onder Pep Guardiola, zet hij een grote stap vooruit. De regisseur van Man City. De dirigent. Zijn meester in ruimte en tijd, zoals zijn trainer hem beschouwt.

De weg is nog lang, maar City is momenteel topkandidaat voor de landstitel in Engeland. Met een Belg als zijn draaischijf. Jesus (twee goals), Sane (goal en assist), David Silva (goal), Sterling (twee goals en een assist) en co. mochten vanmiddag allemaal mee op het podium met De Bruyne. Defensief zit het allemaal nog niet snor, maar dit was een zo goed als complete teamprestatie. Met een balbezitcijfer dat aan de rust met 84 procent flirtte. Op zijn Barcelona's.

'Daar wel, maar bij de Rode Duivels niet'. Wellicht maakt er iemand hier een straks de opmerking. Sinds het gros van de Rode Duivels in het buitenland voetballen, ligt die maatstaf voor een deel van de Belgische fans bij de laatste wedstrijden van de nationale ploeg. Alsof die de enige meter zijn om een speler naar waarde te schatten - wereldbeeld zo groot als de achtertuin. Tegen Griekenland en Bosnië was Kevin De Bruyne inderdaad niet goed. In de WK-kwalificatiewedstrijden viel hij, mede door zijn positie een rijtje lager, minder op dan in de vorige campagnes, waarin hij de primus was.

Van cijfers ligt De Bruyne hoegenaamd niet wakker, maar zijn 5 goals en 4 assists in de aanloop naar Brazilië en 5 goals en 3 assists op weg naar Frankrijk staan in schril contrast met die van de road richting Rusland: 0 goals en 4 assists. En met zijn cijfers bij City. Naar de reden hebben we het raden. Zou het zijn rol zijn - bij City speelt hij op een driemansdefensie? Of heeft het te maken met de tactische programmatie waarvoor Guardiola een jaar nodig heeft gehad? Bij City weet iedereen perfect waar de andere loopt. Die luxe heeft de bondscoach, met spelers die allemaal anders zijn opgeleid en bij hun club allemaal anders worden geprogrammeerd, niet.

Woedende Batshuayi

Na 731 minuten zonder goals in de Premier League mocht Crystal Palace eindelijk juichen. Chelsea ging verrassend voor de bijl (2-1). Een owngoal van Azpilicueta en een van Zaha. Een boze Michy Batshuayi uitte zijn ongenoegen na zijn vervanging rond het uur. Misbaar. Nochtans had de spits weinig klaargemaakt tegen Palace. Zoals Lukaku eerder op de middag raakte hij amper een bal - 16 baltoetsen. In zijn eentje de aanval dragen in de Premier League blijkt nog altijd moeilijk. Als supersub is hij beter. Benieuwd wat Antonio Conte ervan denkt. Er was een reden waarom hij nog een extra aanvaller wilde tijdens de transferperiode. Batshuayi heeft vooruitgang geboekt, maar helemaal vertrouwt hij hem nog niet. Courtois was kansloos bij de twee tegendoelpunten. Hazard, het laatste halfuur als diepe spits, probeerde wel, maar kreeg de motor ook niet aan de praat. Charly Musonda kreeg ondanls zijn uithaal van deze week op Instagram toch 35 minuten van Conte.