“Ik zal dit jaar mijn 80e verjaardag vieren”: Pelé stelt fans gerust na uitlatingen van zoon LRE

14 februari 2020

11u08

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Voetballegende Pelé heeft zijn fans na zorgwekkende berichten over zijn gezondheidstoestand gerustgesteld. “Het gaat goed met mij. Ik zal dit jaar mijn 80e verjaardag vieren. Ik heb goede dagen en andere waarop het niet zo goed gaat. Maar dat is normaal voor mensen van mijn leeftijd”, stelt de Braziliaan in een schriftelijke verklaring.

Pelés zoon Edinho had maandag in een interview gezegd dat zijn vader met lichamelijke en psychische problemen kampte en liet daarbij optekenen dat Pelé “depressief” zou zijn. Na een heupoperatie is de drievoudige wereldkampioen een stuk minder mobiel en dat zou zwaar op hem wegen.

Pelés zoon voegde eraan toe dat de voormalige topspits zich schaamt over zijn gezondheid en daarom niet meer in het openbaar wil verschijnen. “Ik heb geen angst, ben vastberaden en heb vertrouwen in mezelf”, benadrukt Pelé in de verklaring, waarin hij onderstreept “zijn verplichtingen te zullen nakomen”.

Bekijk ook: het was eerder al duidelijk dat Pelé slecht de been was

