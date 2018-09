"Ik wil me meten met Neymar, zijn truitje boeit me niet" Met Thomas Foket op verkenning in zijn nieuwe thuisstad Reims Niels Poissonnier

21 september 2018

06u01 0 Buitenlands Voetbal Atalanta Bergamo werd Stade de Reims. En een jaar later dan voorzien – die hartoperatie, weet u wel. Thomas Foket (23) vindt het allemaal prima. Al lang blij dat hij nog mág voetballen. "Met dat litteken op mijn borstkas heb ik leren leven. ’t Is niet dat het nog zal weggaan, hé."

In de kelders van het ­prestigieuze champagnehuis Taittinger – twaalf meter ­onder de grond, bij een ­temperatuur van 8 graden, en omringd door miljoenen flessen – glimlacht Foket. "Ze drinken dat hier niet alleen als aperitief."

Heb je al champagne gekocht?

(grijnst) «Ik heb daarnet een fles gekregen van jullie.»

Voor je 24ste verjaardag, komende dinsdag.

"Ik ga me toch wat kalm ­houden. Ik wil hier eerst wat wedstrijden spelen, vooraleer ik van die champagne proef."

Nog een cadeau – nou ja: een dag ­later mag je tegen Neymar spelen.

"Als hij meedoet, hé. Wie weet denkt Neymar: ‘Ik ga te veel moeten verdedigen tegen die Foket.’ (schiet in de lach) Ach, PSG is ‘hors catégorie’. Hopelijk kunnen we daar gewoon genieten – onze twee thuisduels tegen Dijon en Bordeaux zijn belangrijker. Ik ga er mijn slaap in elk geval niet voor laten omdat ik mogelijk tegen Neymar moet spelen. Zijn truitje boeit me zelfs niet. Het enige wat ik wil, is me meten met hem – het is altijd tof om te weten waar je staat."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN