“Ik was klaar om te vertrekken”: Adebayor geeft meer uitleg over zijn zelfmoordpoging TV

26 april 2019

13u03

Bron: Daily Mail / 20 minutes.fr 0 Buitenlands voetbal Vier jaar geleden gaf Emmanuel Adebayor toe dat hij aan het begin van zijn carrière als 16-jarige bij FC Metz een zeer moeilijke periode had doorgemaakt. De Togolees wilde op een bepaald moment zijn leven zelfs beëindigen. Uitendelijk gebeurde dat (gelukkig) niet. In een interview met de Britse krant Daily Mail blikte Adebayor terug op het begin van zijn loopbaan, in de Ligue 1 bij FC Metz.

“Ik was 16 jaar en wilde mijn familie helpen, maar zij legden te veel druk op mij. Ik ben arm opgegroeid in Togo, waardoor iedereen elkaar ondersteunt en er een grote samenhorigheid is. Toen ik aanspraak begon te maken op een beloftevolle carrière, was ik opeens aan iedereen iets verschuldigd. Ik verdiende 3.000 pond (omgerekend 3.476,33 euro) per maand en ze wilden dat ik een huis kocht voor hen van 500.000 pond (omgerekend 579.388 euro)”, vertelde Adebayor.

“Als jongeling kon ik daar niet mee om en ik begon sterk aan mezelf te twijfelen. Mijn familie, ploegmaats, de coach... ze leken zich allemaal tegen mij te keren. Ik herinner me dat ik op een avond op de rand van mijn bed zat en me afvroeg: wat doe ik hier eigenlijk nog als niemand blij is met wat ik doe? Wat heeft het voor zin om zo verder te leven?”

Apotheek

Adebayor zat zelfs zo diep dat hij een einde wilde maken aan zijn leven. Gelukkig was er nog die ene vriend om hem op andere gedachten te brengen. “Ik ging naar de apotheek onder het appartement waar ik woonde. Ik kocht er verschillende dozen met medicijnen, terwijl ze die aanvankelijk eigenlijk niet wilden verkopen. Maar ik zei dat het om een goed doel in Togo te steunen was. Ik bereidde alles voor en was klaar om er een einde aan te maken. Maar ik belde eerst nog mijn beste vriend op, omstreeks middernacht. Hij kon me kalmeren en vertelde dat ik nog een heel leven voor me had én het potentieel om dingen in Afrika te veranderen. Het zette me aan het denken en ik trok me op aan God, die wel een plan voor mij zou hebben.”

Dat was trouwens niet de enige keer dat Adebayor zo dicht in contact kwam met de dood. Op 8 januari 2010 werd de spelersbus van de nationale ploeg van Togo in de val gelokt door terroristen in Cabinda, een provincie in Angola. Het team was op weg voor een wedstrijd in de Africa Cup. De chauffeur, de assistent-bondscoach, de woordvoerder en twee spelers overleefden de aanslag niet. Verschillende spelers raakten gewond. Het nationale elftal besloot nadien om niet meer deel te nemen aan de Afrika Cup dat jaar. Terwijl zijn vrienden aan het bloeden waren en om hulp schreeuwden, mochten Adebayor en zijn teamgenoten niet bewegen. “42 minuten lang hoorden we alleen geweerschoten. Links, rechts, voor en achter. Ik hoorde vrienden het uitschreeuwen, maar we konden niets doen.”

De aanvoerder bleef ook in die onmenselijke situatie zijn team aansturen. “Ik heb iedereen gezegd dat ze hun familie moesten bellen en gaf het voorbeeld door mijn vriendin te bellen. Een zeer moeilijk moment, want ze was net zwanger. Ik vertelde dat ik zou kunnen sterven, maar ze kon of wilde het niet begrijpen. ‘Waarheen ga je dan?’, vroeg ze. Ik zei enkel hoe ons kind volgens mij zou moeten heten: Emmanuel Jr. als het een jongen was en prinses Emannuela als het een meisje zou zijn. Ze kon me nog steeds niet volgen. ‘Ik zal je later terugbellen als ik nog leef’, sloot ik af.” Adebayor overleefde de terroristische aanslag en in juni van dat jaar kon hij zijn dochter geboren zien worden. Het werd uiteindelijk Kendra Adebayor, die hij wel zijn ‘princes Kendra’ noemt.

Tegenwoordig voetbalt de ex-spits van onder meer Arsenal en Manchester City in de Turkse competitie, bij Istanbul Başakşehir. Dit seizoen loopt het voorlopig niet heel vlot voor de Togolees, met drie goals in zeventien matchen in de Turkse eerste klasse. Vorig seizoen was hij nog goed was voor vijftien doelpunten.