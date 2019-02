“Ik vecht voor mijn leven”: moeder van Cristiano Ronaldo opnieuw onder het mes nadat ze in 2007 kanker overwon, nieuwe klap voor familie van Portugese superster TLB

08 februari 2019

11u52

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Dolores Aveiro, de mama van Cristiano Ronaldo, heeft in een interview met een Portugees tv-station verklaard dat ze “voor haar leven vecht”. De 64-jarige Portugese vrouw moest opnieuw geopereerd worden aan haar borst, nadat ze in 2007 al eens borstkanker overwon. Voor de familie van de 34-jarige Ronaldo is het een zoveelste klap.

Cristiano Ronaldo is in zijn eerste jaar bij Juventus topschutter van de ‘Bianconeri’ én zelfs van de hele Serie A, met al zeventien competitietreffers. Een fantastische prestatie, want de Portugees heeft heel wat extrasportieve zaken aan zijn hoofd. ‘CR7' verscheen in januari voor een rechter in Madrid voor belastingfraude (hij verklaarde zich akkoord met een boete van 18,8 miljoen euro en 23 maanden gevangenisstraf die hij niet effectief moet uitzitten, red.), er is de Amerikaanse Kathryn Mayorga die Ronaldo beschuldigt van verkrachting in 2009, de vader van zijn vriendin Georgina Rodriguez overleed recent en Ronaldo’s moeder moest dus opnieuw onder het mes.

In 2007 kreeg Dolores Aveiro al eens te horen dat ze borstkanker had. De Portugese ging onder het mes, werd genezen verklaard en in 2009 schonk Ronaldo zo’n 114.000 euro aan het ziekenhuis in Funchal (op zijn geboorte-eiland Madeira, red.) waar ze behandeld werd, om de mensen daar meer middelen te bezorgen in de strijd tegen kanker. Aveiro leek genezen, maar vertelde nu dus dat ze opnieuw tegen de ziekte vecht. “Ik ben in Madrid opnieuw geopereerd aan mijn borst”, zei Aveiro in een gesprek met een Portugees televisiestation. “Ik heb al bestraling gekregen en moet vechten voor mijn leven.”

Gisteren haalde Aveiro ook al het nieuws met een stevige uithaal richting Kathryn Mayorga. “Ze ging niet naar zijn kamer om te kaarten”, liet ze zich ontvallen. “Het was om iets te doen.” Aveiro benadrukt ook dat ze haar zoon rotsvast gelooft: “Ik heb vertrouwen in mijn zoon als het gaat over wat er gebeurd is. Ik ken hem.” Ronaldo’s alcoholverslaafde vader Dinis overleed in 2005, met zijn moeder heeft de Portugees een innige band.