“Ik heb 300 miljoen en een eigen eiland. Ik hoef dit niet meer te doen”: ex-ploegmaat onthult hoe Ibrahimovic tekeer ging na verlies ABD

20 april 2020

08u45

Bron: Record 1 Buitenlands voetbal Zotte Zlatan. Voormalig LA Galaxy-speler João Pedro (27) heeft een straffe kleedkameranekdote over zijn toenmalige ploegmaat Ibrahimovic (38) uit de doeken gedaan. Die zou harde taal gesproken hebben na een pijnlijke nederlaag. “‘Wie nu iets tegen mij durft zeggen, vermoord ik’, dreigde Zlatan.”

Dat Zlatan Ibrahimovic een aparte kerel is, wist u ongetwijfeld al. En dat de Zweedse spits hard kan tekeer gaan in de kleedkamer, blijkt nu ook uit een getuigenis van middenvelder João Pedro, voormalig ploegmaat van Zlatan bij LA Galaxy. In mei 2018 liep het team uit Los Angeles constant achter de feiten aan in een uitduel op de tiende speeldag tegen Houston en verloor het met 3-2. Iets wat ‘Ibracadabra’ - een geboren winnaar - niet zinde.

Zlatan zei: ‘Als je naar LA komt om op het strand te zonnen of te gaan stappen in Hollywood, zeg het dan gewoon’ João Pedro

“Na de wedstrijd klopte Zlatan op tafel. Hij spelde ons de les”, herinnert João Pedro zich nog levendig bij het Portugese Record. “Hij zei: ‘Als je naar LA komt om op het strand te zonnen of te gaan stappen in Hollywood, zeg het dan gewoon. Ik heb 300 miljoen op mijn bankrekening en een eigen eiland (Zlatan kocht in 2012 het Zweedse Dävensö eiland, red.). Ik hoéf dit niet meer te doen.’” Een duidelijk geprikkelde Ibrahimovic waarschuwde zijn team op een nogal directe manier. “‘Wie nu iets tegen mij durft zeggen, vermoord ik’, dreigde Zlatan."

Pedro, die 34 matchen speelde voor LA Galaxy en nu bij de Portugese eersteklasser Tondela aan het werk is, vertelde ook nog dat Ibrahimovic tegen zijn ploegmaats zei dat het ‘elke dag zijn verjaardag is’. “En dus moesten we de bal altijd naar hem spelen.”

“Beste MLS-speler ooit”

Ibrahimovic speelde twee jaar bij LA Galaxy, waar hij maar liefst 53 keer scoorde in 58 matchen. “Ik heb fantastische en perfecte dingen gedaan”, blikte hij eerder terug op zijn periode in de VS. “Ik denk dat ik de beste speler ooit ben in de MLS - geen grap. Bij welke club ik ook speel, ik kan het niveau altijd aan.”

Bij een kwakkelend AC Milan, waar ‘Ibra’ sinds januari speelt, drukte hij ook zijn stempel: vier goals in tien matchen. Hij gaf zijn oude liefde een nieuw elan - zijn transfer was een promotiestunt om u tegen te zeggen. Maar nu de Serie A er - al dan niet definitief - opzit, is het nog maar de vraag waar Zlatans toekomst ligt.

Zijn contract loopt eind dit seizoen af en de Gazetta dello Sport schreef eerder dat hij eraan twijfelt om zijn schoenen aan de haak te hangen. “Mensen die dicht bij Ibra staan, melden dat hij teleurgesteld is met de bocht die het bestuur van Milan recentelijk heeft genomen”, klonk het. Milan ontsloeg technisch directeur Boban, die Ibrahimovic terug naar Milaan haalde. Daar kon de Zweedse spits naar verluidt niet mee lachen. En uit bovenstaande kleedkameranekdote blijkt: je wilt Zlatan niet kwaad maken.

In Milaan worden er, net als in de rest van Italië, geen groepstrainingen meer gehouden vanwege de coronacrisis. Ibrahimovic ‘vluchtte’ naar zijn thuisland Zweden toen de situatie escaleerde. Daar onderhoudt hij momenteel zijn conditie bij eersteklasser Hammarby, waarvan hij mede-aandeelhouder is.

