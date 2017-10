"Hooligans Legia Warschau gaan eigen spelers te lijf na verlies tegen grote rivaal" GVS

15u35 0 Twitter FootballAwaydays De fans van Legia tijdens de wedstrijd tegen Lech Poznan. Buitenlands Voetbal Ongeveer vijftig hooligans van de Poolse eersteklasser Legia Warschau zouden na het verloren duel tegen aartsrivaal Lech Poznan hun eigen spelers hebben aangevallen. Dat schrijven enkele Poolse media. De heetgebakerde supporters wachtten na de match de spelersbus op, waarna er enkele rake klappen werden uitgedeeld. "Als jullie volgende keer opnieuw zo spelen, komen we terug", zou de leider van de bende hebben gewaarschuwd.

Gisteravond ging de twaalfvoudige Poolse kampioen met 3-0-cijfers onderuit op het veld van grote rivaal Lech Poznan. Het sein voor de harde kern om na de wedstrijd de spelers op te wachten aan het oefencomplex, zo melden diverse Poolse media. De hooligans maanden de spelers aan om de bus te verlaten. Enkele gingen op de uitnodiging in, met de verwachting een gesprek te kunnen voeren met de furieuze fans.

Maar volgens Poolse bronnen begonnen de Legiahooligans onmiddellijk te vechten. Enkele spelers werden op het achterhoofd en in het gezicht geraakt en kregen een flinke waarschuwing. "Als jullie volgende keer opnieuw zo spelen, komen we terug", zou de leider van de groep hebben beweerd. Er zouden geen veiligheidsmensen in de buurt zijn geweest om de spelers bij te staan in de schermutselingen.

Het is niet de eerste keer dat de harde kern van Legia Warschau in een negatief daglicht komt. In februari van dit jaar waren ze nog betrokken bij een zware vechtpartij met de fans van Ajax naar aanleiding van het Europa Leaguetreffen. In augustus onthulden ze dan weer een provocerende banner voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Astana om de verjaardag van de opstand van Warschau te vieren. De tifo toonde een nazi die een pistool tegen een kinderhoofd hield.

Legia Warsaw at Lech Poznan today #LEGIA pic.twitter.com/PJOdjMuADh — FootballAwaydays (@Awaydays23) 2 oktober 2017

Lech Poznan at home to Legia Warsaw today #MocniRAZEM pic.twitter.com/AxJdgJ8ybx — FootballAwaydays (@Awaydays23) 2 oktober 2017

