“Hij zag vreselijke dingen”: Leicester-coach over hoe zijn doelman verslagen achterblijft na tragische helikoptercrash MH

02 november 2018

07u42

Bron: dailymail 0 Buitenlands Voetbal Het zijn trieste dagen voor Kasper Schmeichel en de hele Leicester City-familie. De Deense doelman rende -in een poging de slachtoffers te redden- onmiddellijk na de helikoptercrash naar het in vlammen opgaande vehikel, waar hij werd afgeremd door de politie. Dat bevestigde zijn coach Claude Puel (57) in een persbabbel.

Voor het eerst sinds het tragische ongeval, waarbij OHL- en Leicester City-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha en vier anderen het leven lieten, praatte Leicester-coach Claude Puel gisteren met de pers. De gedachten niet bij het voetbal. “Kasper (Schmeichel, red.) zag vreselijke dingen bij het ongeval. Zoals elke speler blijft hij verslagen achter. Heel mijn team is bedroefd en verontwaardigd. Het was een heel zware week.” Schmeichel nam zondag in een emotionele brief afscheid van de Thaise eigenaar - erg geliefd bij de ‘Foxes’. “Nooit kwam ik een man zoals jij tegen”, klonk het onder meer.

Puel acht weinig belang aan het resultaat morgen, wanneer Leicester Cardiff bekampt in wat de eerste wedstrijd is sinds het drama. “Voetballen was niet prioritair deze week. Maar dit weekend, en alle wedstrijden die nog volgen, spelen we om een man te eren die zoveel gedaan heeft voor de club. Het resultaat is niet belangrijk. Onze wens om het beste van onszelf te geven om onze voorzitter te eren, dát is het belangrijkste. We hebben verantwoordelijkheid over het werk dat hij heeft verricht. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers hun best zullen doen na wat ik op training zag. We zullen spelen voor hem en zijn familie.”