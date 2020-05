“Hij werd twee weken helemaal gek”: hoe wilde tackles na ingenieus plannetje de stijl van Cristiano Ronaldo omgooiden GVS

08 mei 2020

Cristiano Ronaldo bevindt zich al járen - samen met Lionel Messi, dat andere wonder - op het allerhoogste schavotje van het internationale voetbal. Al was daar in 2004 een ingrijpende beslissing voor nodig. Omdat 'CR7' te lang liep met de bal, mochten zijn Manchester United-ploegmaats hem op training naar hartenlust onderuit schoffelen. De Portugees was woest, maar het resultaat mocht gezien worden. Een nieuwe Cristiano werd geboren.

Toen Cristiano Ronaldo in de zomer van 2003 arriveerde op Old Trafford, was er nog wat schaafwerk aan. Niet onlogisch, ‘CR7' was amper 18. Het grootste probleem: zijn liefde voor de bal, zo verklaart gewezen United-ploegmaat Darren Fletcher op het YouTube-kanaal The Lockdown Tactics. Gelukkig had Walter Smith, een van de assistenten van Sir Alex Ferguson, een ingenieus idee om dat probleem op te lossen.

“Cristiano heeft een moeilijke tijd gehad in de kleedkamer”, begint Fletcher zijn verhaal. “Er waren perioden dat hij de bal te lang vasthield en zijn handelingssnelheid niet hoog was. We waren eerlijk en zeiden hem dat. Daar kon hij mee om. Dat tekent zijn grote persoonlijkheid en zijn toewijding voor het voetbal.”

De tackles vlogen in het rond. Cristiano kreeg niet normaal veel schoppen en raapte na elke fout de bal op. Hij werd twee weken helemaal gek Darren Fletcher

Schotse kerel

Ronaldo wist zelf dus waar het schoentje wrong, maar één ingrijpende keuze van Smith zorgde ervoor dat er daadwerkelijk ook wat veranderde. De Schot - die zijn hele voetbalcarrière als verdediger het mooie weer maakte in zijn thuisland - kwam prompt op het idee om geen overtredingen meer te fluiten op training. “Ik weet zeker dat het een keuze was met oog op Ronaldo”, vertelt Fletcher verder. “De tackles vlogen dan ook in het rond. Cristiano kreeg niet normaal veel schoppen en raapte na elke fout de bal op. Hij werd twee weken helemaal gek. Hij had zoiets van: “Wie is die Schotse kerel? Wat is dit allemaal?”, aldus de voormalige middenvelder.

Ronaldo beet op z’n tanden en paste zich aan. Én koos ook meer voor de pass richting collega’s “Het viel op hoe ‘Ronnie’ na een poosje de bal veel sneller liet rondgaan. Hij begreep dat er toch niet zou gefloten worden voor een fout. Het gevolg was dat hij sneller handelde, meer in scoringspositie kwam en die kansen afwerkte. Het kan pietluttig klinken, maar door Smith maakte Ronaldo een heel grote stap. Plots draaide hij een knop om, nadat hij weken lang echt woest was om die regel.”

Het gevolg is bekend. Vijf keer Ballon d’Or, vijf keer Champions Leaguewinnaar, drie keer Engels kampioen, tweemaal Spaans kampioen, eenmaal Italiaans kampioen en één keer Europees kampioen. En dan zien we nog een pak trofeeën over het hoofd.