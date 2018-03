Gesponsorde inhoud “Hij was een mix van Laudrup en Messi. Camp Nou zou hallucineren”, Barcelona-icoon Xavi praat over supertalent wiens carrière in slop raakte Manu Henry

Zegt de naam Mario Rosas u iets? Het intussen 37-jarig jeugdproduct van Barcelona hing in 2014 zijn voetbalschoenen aan de haak na een carrière die de verwachtingen nooit kon inlossen. Xavi, boegbeeld van Barcelona, beschouwde hem nochtans als een tweede Andrés Iniesta. "Hij had alles, maar hij verdwaalde."

Acht titels in La Liga, drie keer de Copa del Rey, zes keer de Spaanse Supercup, vier Champions League-trofeeën. Het palmares van Xavi Hernández, tegenwoordig aanvoerder van het Qatarese Al Sadd, oogt verbluffend. Samen met Andrés Iniesta vormde de 1m68 grote middenvelder een ijzersterke tandem. Streling voor het oog. “Andrés is een speciaal geval. Hij heeft een buitengewoon talent en kon simpelweg niet mislukken. Dat was onmogelijk", vertelt Xavi aan het Franse So Foot. "Maar er was nog een Iniesta bij Barcelona, wiens naam ik altijd zal onthouden: Mario Rosas. Als je hem zag spelen toen hij vijftien, zestien of zeventien was, zou je zeggen: "Als deze jongen het tot het eerste elftal schopt, zou Camp Nou hallucineren." lees hieronder verder

"Mario Rosas was een mix van Michael Laudrup en Lionel Messi. En dat meen ik echt", haalt Xavi de loftrompet boven. "Hij was perfect tweevoetig, kon een mannetje voorbij en kon het niveau makkelijk aan. Hij had alles, maar hij verdwaalde. Dat verraste me. Misschien was hij niet professioneel genoeg of had hij de mentaliteit niet. We zullen het nooit weten. Ik had het geluk altijd beschermd geweest te zijn door mijn familie, net als Andrés Iniesta. Maar er zijn ook spelers met een chaotisch leven en wiens ouders daarin een moeilijke rol spelen. Als je die steun niet hebt of op niemand kan terugvallen, is het moeilijk." lees hieronder verder

Rosas is intussen 37 jaar en debuteerde op 15 mei 1998, oftewel bijna twintig jaar geleden, in de met 4-1 verloren wedstrijd tegen UD Salamanca. Barcelona was op dat moment, onder leiding van Louis van Gaal, al kampioen van Spanje. Verder dan één optreden in het A-elftal kwam Rosas uiteindelijk niet. Hij speelde wel meer dan 100 wedstrijden voor Barcelona B en na omzwervingen bij Alavés, Cádiz, Girona, Castellón en Real Murcia sloot hij in 2014 zijn carrière af bij Eldense - in de Spaanse vierde afdeling.