"Hij is gevaarlijk": Pamela Anderson schetst in reeks e-mails hoe ex-lief Rami haar mishandeld zou hebben

28 juni 2019

Het komt niet meer goed tussen Pamela Anderson (51) en de Franse voetballer Adil Rami (33). De Baywatch-ster haalde eerder deze week al zwaar uit naar de Franse wereldkampioen, nadat hun relatie op de klippen liep, en nu gaat ze nog een stapje verder. Op de website van haar stichting, publiceerde Anderson een hele reeks e-mails die ze zou hebben uitgewisseld met Sidonie Biémont, de ex van Rami.

Rami reageerde via Instagram zelf al op de zware uithaal van Anderson. De Fransman ontkent dat hij een verhouding had met Biémont. “Pamela is een oprecht persoon en mijn gevoelens voor haar zijn ook altijd écht geweest. Een breuk is nooit makkelijk en soms nemen de emoties de bovenhand, maar ik wil enkel de positieve zaken onthouden”, aldus Rami. “Ik besef nu wel dat ik een dubbelzinnige relatie had met Sidonie, de moeder van mijn kinderen voor wie ik veel respect heb. Daar had ik transparanter over moeten zijn.”

De woorden van Rami werkten echter als een rode lap op een stier. Anderson geeft hem op de site van haar Pamela Anderson-stichting immers opnieuw de volle laag. De actrice deelde een heleboel e-mails die zij en Biémont zouden hebben uitgewisseld. Op die manier probeert Anderson onder meer duidelijk te maken dat Rami haar vorige zomer fysiek mishandelde in Los Angeles, door onder meer aan haar haren te trekken. Daarnaast heeft de actrice het ook over een incident waarbij de voetballer haar handen platdrukte, waarna Anderson naar het ziekenhuis zou zijn gemoeten omdat ze “zelfs geen flesje water meer kon openen”.

De Canadees-Amerikaanse heeft het voorts ook over een ander gewelddadige ruzie, die ontstaan was omdat Anderson liever op haar hotelkamer bleef dan mee te gaan naar een evenement waarbij de Franse president Emmanuel Macron alle WK-spelers en hun families ontving. Nochtans was het, volgens Anderson, Rami zélf die gezegd had dat ze niet mee moest komen, omdat “de andere spelersvrouwen te vulgair voor haar waren”.

In 2017 kwam er officieel een einde aan het huwelijk tussen Rami en Biémont, die samen twee zoontjes hebben (Zayn en Madi) hebben. Maar dat is niet wat Biémont aan Anderson zou verteld hebben in haar e-mails. “We zijn elkaar eigenlijk blijven zien als geliefden”, zo staat te lezen in één van de schrijfsels. “Adil was wel heel discreet en hij zei me dat alles snel zou stoppen. Begin 2019 hebben we er dan een punt achter gezet, omdat ik vond dat ik beter verdiende dan een relatie waarin ik mishandeld werd en waarvoor ik me moest verstoppen.”

“Hij leidt meerdere levens”

Rami zou dan weer aan Biémont verteld hebben dat hij en Anderson niet samenleefden, maar de Baywatch-actrice vertelde iets anders in haar e-mails. “Het spijt me echt, maar ik leef al twee jaar samen met Adil. Ik heb nog nooit iemand als hem ontmoet. Hij leidt meerdere levens. Ik ben gechoqueerd en vind het jammer voor jou en jouw zoontjes. Ik ga weg bij hem, nu voor écht. Deze situatie is echt hallucinant voor mij. Ik had al tien keer geprobeerd om te vertrekken, maar telkens wist hij me te vinden en te overtuigen om bij hem te blijven.”

Rami en Anderson brachten veel tijd samen door in een huis dat de actrice had gekocht in Frankrijk. Maar die periode voelt volgens Anderson nu eerder aan als een “gevangenisstraf”. Zo mocht ze naar verluidt niets drinken zonder dat hij er was of vertelde hij haar wanneer ze naar de dokter moest gaan. Anderson herinnert zich ook hoe de verdediger tegelijkertijd flirtte met andere vrouwen via Instagram. “Zijn zus heeft me gecontacteerd en zei dat jij een manipulatrice bent”, schrijft Biémont nog. “Maar ik ken je toch eerder als een vriendelijke en oprechte vrouw. Ik wil hem niet meer zien of met hem praten. Hij is gevaarlijk, ook voor mijn kinderen. En natuurlijk waren er nog andere vrouwen in zijn leven. Jij (Anderson, red.) was de officiële vriendin en ik was de officiële maîtresse.”