"Het leek echt nergens naar" Hongaarse pers onverbiddelijk voor Leekens na dubbele nederlaag Kjell Doms

28 maart 2018

Een nederlaag tegen Kazachstan en Schotland. Georges Leekens (68) had zich zijn eerst twee wedstrijden als bondscoach van Hongarije wellicht anders voorgesteld. 'Mack the knife' staat meteen met de rug tegen de muur. "Er was geen plan", stelt journalist Gabor Dudas vast.

Georges Leekens is met een valse noot begonnen aan zijn bondscoachschap bij Hongarije. Afgelopen vrijdag verloor Leekens in zijn eerste wedstrijd met 2-3 van Kazachstan en gisteren bleek ook Schotland een maatje te groot voor de Hongaren, het werd 0-1. “Het leek echt nergens naar”, vertelt Gabor Dudas, senior writer bij de grootste Hongaarse voetbalsite Csakfoci.hu. “In de eerste wedstrijd speelden we in een klassieke 4-4-2 opstelling. Er werd amper een kans gecreëerd en achterin stonden de deuren open. Tegen Schotland wijzigde Leekens zijn systeem naar een 4-4-1-1. De organisatie stond beter, maar tot kansen kwamen we opnieuw niet. Die nederlagen zijn niet leuk, maar op zich vind ik het verontrustender we vooral zonder plan speelden.”

Ook de reacties van het publiek waren niet mals. “Er heerst een soort van apathie bij de fans, het stadion van Ferencvaros was nog niet voor de helft gevuld. De fans die er waren lieten snel hun ongenoegen blijken met enkele spreekkoren. Die waren zeker niet alleen tegen Leekens gericht, maar tegen de hele ploeg.”

Op zijn persconferenties achteraf riep Leekens op tot kalmte. “Hij besefte dat het niet goed was, maar hij vroeg ook geduld”, gaat Dudas verder. “Hij verdient krediet, omdat we weten dat het een ervaren coach is. Bovendien moet hij ook bouwen aan een nieuwe ploeg. Er staat weinig jongens op het veld die veel kilometers op de teller hebben. Zoltan Gera (toch al 38, red) was geblesseerd en na het EK in 2016 - waar Hongarije in de tweede ronde naar huis werd gespeeld door de Rode Duivels - zwaaiden doelman Gabor Kiraly en verdediger Roland Juhasz af. Alleen is de vraag hoeveel krediet Leekens zal krijgen van de fans en de Hongaarse bond. Vooral de nederlaag tegen Kzachstan hoort voor ons thuis in het rijtje met verliespartijen tegen Luxemburg en Andorra van vorig jaar.”

Hoewel een ontslag niet meteen aan de orde is, neemt de druk op Leekens toch meteen toe. “In juni spelen we nog tegen Wit-Rusland en Australië. In die wedstrijden moeten het beter, dat wordt duidelijk. Anders wordt de positie van Leekens bijna onhoudbaar.”