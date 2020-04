“Het is verschrikkelijk”: exact 20 jaar geleden was Braziliaan Ronaldo slachtoffer van één van meest hartverscheurende momenten ooit op een veld TLB

12 april 2020

19u15 0 Buitenlands voetbal “Hij schreeuwt het uit van de pijn. Verschrikkelijk.” De commentatoren wisten meteen hoe laat het was toen de Braziliaan Ronaldo exact 20 jaar geleden neerzeeg in het Stadio Olimpico in Rome. Amper zes minuten na zijn comeback liep de spits een nieuwe, zwaardere knieblessure op. Terugblik op één van de meest hartverscheurende momenten ooit op een voetbalveld.

Ronaldo Luís Nazário de Lima - kortweg Ronaldo - is één van die voetballers die geen tegenstanders lijkt te hebben. De spits, die via PSV naar Europa kwam, heeft een overvolle prijzenkast en staat te boek als één van de beste aanvallers ooit. Maar wat als zijn knieën hem niet zo vaak in de steek hadden gelaten?

Exact twee decennia geleden beleefde Ronaldo de zwartste avond van zijn carrière. Op een woensdagavond in april speelde Inter de heenmatch van de finale van de Coppa Italia op het veld van Lazio. Ronaldo mocht die avond zijn terugkeer vieren in het blauw-zwarte shirt nadat hij bijna een half jaar in de lappenmand had gelegen met een knieblessure. Maar het werd een avond waar de Zuid-Amerikaan liever niet aan zal terugdenken.

Na goals van Clarence Seedorf voor Inter en Pavel Nedved en Diego Simeone voor Lazio stonden de Milanezen vlak voor het uur met 2-1 in het krijt. Inter-coach Marcello Lippi gooide Ronaldo in de strijd om het tij te keren en de Braziliaan liet zich meteen gretig betrekken in het spel. De spits stond zes minuten tussen de lijnen toen hij met de bal aan de voet richting het strafschopgebied van Lazio kon stomen. De aanname was goed, het overstapje dat volgde fluks. Maar toen Ronaldo de bal door wilde spelen, bleef hij in de grasmat van het Stadio Olimpico steken.

Ronaldo zeeg naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. De spelers in zijn buurt - onder wie Diego Simeone - zagen de ernst van de zaak meteen in. Ze riepen de dokters het veld op en Ronaldo werd minutenlang behandeld. Met een steunverband om de knie en zichtbaar aangeslagen werd hij nadien van het veld gedragen. Dat de handen bij zowel de thuis- als de uitfans massaal op elkaar gingen, zal de pechvogel zelfs niet gemerkt hebben. De reactie van een aangeslagen Panucci, had geen uitleg nodig.

Na de operatie was Ronaldo’s knie zo dik als een voetbal. De foto’s die ik ervan heb, zijn ongelooflijk Nilton Petrone, toenmalig kinesist van Ronaldo

Morfine

Er wachtte Ronaldo opnieuw een maandenlange revalidatie. En die periode was allerminst een lachertje voor de Braziliaan, zo zei z’n toenmalige kinesist Nilton Petrone twee jaar geleden in een gesprek met het magazine FourFourTwo. “Ronaldo moest uiteraard onder het mes en na de operatie was zijn knie zo dik als een voetbal. De foto’s die ik ervan heb, zijn ongelooflijk. Via drie of vier buisjes werd het bloed afgevoerd. Ronaldo had verschrikkelijk veel pijn. Regelmatig huilde hij ook en vroeg hij naar morfine om de immense pijn te doen stoppen.”

Er werd toen ook flink gespeculeerd over het einde van de carrière van Ronaldo. “Op een bepaald moment belde hij me op in het midden van de nacht. ‘Zeg me alstublieft dat ik nog zal kunnen voetballen. Lieg niet tegen me’, zei hij”, gaat Petrone voort. “Bij het begin van zijn revalidatie dacht bijna niemand dat dat nog mogelijk zou zijn. De wetenschap noemde het onwaarschijnlijk, de dokters twijfelden sterk. Maar Ronaldo vocht en keerde terug.”

Het seizoen 2000-2001 miste de Gouden Bal van 1997 (en later ook 2002) volledig, maar het jaar erna keerde hij terug op niveau. In aanloop naar het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea raakte de spits weer onder stoom en in Azië hielp Ronaldo de Goddelijke Kanaries met zijn acht goals aan hun vijfde (en voorlopig laatste) wereldtitel. Hoewel hij na die vervloekte woensdagavond in Milaan nooit meer zo explosief was als ervoor, schitterde Ronaldo na dat WK nog in het shirt van Real Madrid.

Ook voor AC Milan scoorde Il Fenomeno daarna nog goals, maar hij lag er toch vooral in de lappenmand. De knieën blijven opspelen. Midden februari 2008 scheurde Ronaldo tijdens een duel met Livorno de kruisband van zijn linkerknie en achteraf betekende dat eigenlijk het einde van zijn carrière. Ronaldo keerde nog terug naar Brazilië, maar ook bij Corinthians viel hij van de ene (knie)blessure in de andere. In 2011 zette hij er definitief een punt achter.

De beste momenten van Ronaldo in het shirt van Inter:



